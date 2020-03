A világ színei a falakon

„Színes világunk” címmel a Nógrádi festőtanoda rácalmási festőkörének kiállítói nyitottak tárlatot hétfőn a Munkásművelődési Központ folyosógalériájában.

A 19 élményfestő közül tizenöten (Gódányné Mária, Molnárné Ágnes, Radnóné Anikó, Godóné Mária, Sebestyén Regina, Tubáné B. Izabella, Fehérvári Anna, Kovácsné Éva, Farkasné Gyöngyi, Hierné R. Ilona, Kelemen N. Panka, Szathmári Felícia, Pulay Csilla, Újvári Tánya, Tibold Katalin) vállalták, hogy munkáikat közszemlére teszik hat héten keresztül az MMK folyosóján. A telt házas megnyitón Kováts Rózsa, a Munkásművelődési Központ ügyvezető igazgatója köszöntötte a megjelenteket a kiállítók gyűrűjében. A rendezvény háziasszonyi teendőit Szabóné Lőrincz Ilona vállalta, ő moderálta az eseményeket.

Köszöntőjében elmondta, a közönség között ülve azt hallotta, minden kép más, még az is, amelyet ugyanúgy kellett megfestenie a képzés alatt álló piktoroknak, akik az örömfestészetet gyakorolják. Kijelentette, minden közösség életében kell, hogy legyen egy olyan meghatározó vezető, aki példamutatásával, életútjával, tudásával irányt mutat, mint Nógrádi Katalin. A tárlaton a festők legnagyobb tanítómestere, Nógrádi Katalin aranydiplomás, Platina díjas festő és grafikusművész is köszöntőt tartott, amelyben elmondta, hogy az egykori rácalmási festőkör székhelye február közepétől átköltözött Dunaújvárosba, ezen belül a Munkásművelődési Központba. A megnyitót egy kedves, kellemes verses-zenés műsor is színesítette ifj. Pálfalvi János és Farkas Erik előadásában.