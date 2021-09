A vesztes csata után Antonius öngyilkosságot követett el

Az i. e. 31. szeptember 2-án lezajlott actiumi csata a római polgárháború egyik legjelentősebb tengeri összecsapása volt, amikor is Octavianus döntő győzelmet aratott Marcus Antonius és Kleopátra egyiptomi királynő közös serege felett.

A görögországi Actium (ma Préveza) római kolóniánál győztes ütközet jelentette Octavianus számára az utolsó nagy lépést a császári egyeduralmi rendszerének megalapítása felé.

A történészek nagy része az actiumi csata időpontját tartja a Római Köztársaság majdnem ötszáz éves története végének. Octavianus ­győzelmét főként régi jó barátjának, a flotta főparancsnokának, Marcus Vipsanius Agrippának köszönhette, aki kiváló hadvezéri képességekkel rendelkezett. Agrippa ugyanis miután a haditengerészet első embere lett, beosztottjait intenzív kiképzések alá vetette, szigorú szabályokat vezetett be a hajókon, így egy ütőképes flottát hozott létre. Octavianus, a későbbi Augustus császár, e győzelem emlékére alapította meg az Actia-ünnepet, majd a csata helyén emlékművet állíttatott.

A második triumvirátus

A Kr. e. 43-ban megalakult második triumvirátus Caius Octavianus, a későbbi Augustus császár, Marcus Aemilius Lepidus és Marcus Antonius politikai szövetsége volt, de hasonlóan az elsőhöz, ez is hamar két meghatározó emberre, Octavianusra és Marcus Antoniusra redukálódott. Az öregedő és több katonai vereséget is elszenvedő Lepidust könnyen félreállították, majd a két meghatározó politikus és hadvezér egymás között felosztotta a római birodalmat keleti és nyugati részekre. Octavianus és Antonius kapcsolata időközben megromlott, mivel Antonius elhagyta feleségét, aki Octavianus nővére volt, majd később megismerkedett Kleopátra egyiptomi királynővel, akivel szerelmi viszonyt kezdett. Kr. e. 41-ben találkozott VII. Kleopátra királynővel, aki oly vonzó volt, hogy Antonius nem volt képes ellenállni neki. Kleopátrával fennálló viszonya természetesen politikai szövetséget is jelentett, de a királynő is nagy reményeket fűzött Antoniushoz. Rajta keresztül akart országához területeket csatolni, és egy egyiptomi központú új birodalmat létesíteni.

A két római politikus viszonya még jobban elmérgesedett, miután Antonius római területeket akart Kleopátra részére átadni, mivel az egyiptomi uralkodónőnek birodalomépítői álmai voltak, ezt pedig már a sze­nátus és Octavianus nem tűrhette. Az Egyiptomban lévő Antonius, aki Kleopátrával élt együtt, komoly hódításokat hajtott végre, de egy fontos ütőkártyával is rendelkezett. Kleopátra ugyanis korábban Julius Caesar szeretője volt, és egy gyermeket is szült neki, aki a Caesarion nevet kapta. Caesar fia komoly fenyegetést jelentett Octavianus hatalmára, hiszen az egyiptomi örökös esetleges fellépése minden tervét romba dönthette volna. Ezzel tisztában volt Antonius is, aki az eldurvuló politikai küzdelemben Caesariont is keményen felhasználta. Végül a szenátus Octavianus nyomására megfosztotta hatalmától a távol lévő Antoniust, és háborút hirdetett Kleopátra ellen, majd Octavianus hadvezére, Agrippa elfoglalta az Antoniushoz hű görög kikötővárost, Methónt.

Az összecsapás elkerülhetetlen volt

A háború valódi tétje az volt, hogy vajon melyik meghatározó személy szerzi meg a főhatalmat, így Antonius már Kr. e. 32 során összpontosította erejét, majd 280, ebből 60 egyiptomi hadihajójával meg is indult a görög szigetvilág felé. Mind szárazföldön, mind tengeren komoly haderővel rendelkezett, ezért is furcsa, hogy Kleopátra szavára hallgatva úgy határozott, hogy az ütközetet vízen vívja meg, ami végzetes hibának bizonyult, ugyanis a 260 hajóval rendelkező Octavianus erői, Agrippának köszönhetően, jóval tapasztaltabbak voltak a tengeri hadviselés terén. Antonius serege az actiumi földnyelv csücskén táborozott le, amelytől keletre volt az Actiumi-öböl, a későbbi csata helyszíne. A szárazföldön csatatornyok, az öböl oldaláról pedig hadihajók sora védte a tábort. Octavianus serege az öböl északi oldalán ütött tábort.

A két sereg hónapokig nézett farkas­szemet egymással, ez idő alatt csak kisebb csatározások zajlottak le, i. e. 31. szeptember 2-án Antonius elérkezettnek látta az időt az összecsapásra. A két flotta ezen a napon találkozott egymással, és Antonius, aki kiváló hadvezér volt, azonban a tengeri csatákban nem volt gyakorlata, 220 hadihajót vezetett a szoroson keresztül ki a nyílt vizekre, ahol viszont útját állta Octavianus flottája, amelyet Agrippa vezetett. Antonius helyzetét még az is nehezítette, hogy táborában feszültség keletkezett hadvezérei és Kleopátra között, a római főtisztek nehezményezték az egyiptomi királynő jelenlétét, szerintük távolléte esetén lehetőség nyílna arra, hogy megnyerjék Octavianus párthíveinek egy részét. Kleopátra azonban attól tartott, ha elmegy, gyengül a befolyása Antonius felett, majd a tengeri összecsapásra buzdította Antoniust, ami vereséghez vezetett.

Antonius szárazföldön és tengeren is komoly haderővel rendelkezett

A küzdelem menete

A két vezér különböző taktikát alkalmazott, Antonius hajóinak zöme nagy méretű, négy evezősoros gálya volt, ezért ő azt tervezte, hogy egyetlen gyors rohammal összetöri az ellenség hajóit. Azonban a hajók közül soknak a legénységét megtizedelte egy maláriajárvány, miközben Agrippa flottájának érkezésére vártak. Sok evezős meghalt, mielőtt a csata még elkezdődött volna, ezért a hatalmas hajók, amelyeknek az orrát vastag bronzlemezekkel páncélozták, éppen azt a feladatot nem tudták végrehajtani, amelyben a legjobbak voltak, mégpedig az ellenséges hajók gyors lerohanását és elsüllyesztését egy jól irányzott ütközéssel. Octavianus flottája így könnyűszerrel elvágta az utánpótlásvonalakat, Antonius ezért kénytelen volt felgyújtani azokat a hajókat, amelyeket nem tudott kellő számú legénységgel ellátni, a megmaradtakat pedig egy csoportba rendezte. Még a csata kezdete előtt Marcus Antonius egy hadvezére, Delius átpártolt Octavianushoz, és magával vitte Antonius haditervét is. Octavianus flottája többnyire kisebb hajókból állt, amelyeket jól képzett és pihentebb személyzettel láttak el. A könnyű hajók egyszerűbben manővereztek, mint a nagy négyevezősök, emellett a közelharchoz elegendő emberrel és fegyverzettel voltak felszerelve.

A különböző hajószerkezetekkel és a szűnni nem akaró nyílzáporokkal teljesen megbénították a lomhán mozgó nagy gályákat, majd sokat el is foglaltak közülük. Mindezek döntő fontosságúak ­voltak az ókori tengeri csatákban, így Marcus Antonius veresége elkerülhetetlen volt. Miután Kleopátra látta, hogy vesztésre állnak, flottájával visszavonult a nyílt tenger ­felé, és anélkül, hogy felvette volna a harcot, egyszerűen ­elmenekült. Antoniusnak ­sikerült két kisebb hajójával áttörnie az ellenség ­vonalán, de flottájának nagy része Agrippa kezébe került. A csata ezzel eldőlt.

Az actiumi csata után

Maga a vereség nem lett volna katasztrofális, de a csata politikai következményei mélyrehatóak voltak. Marcus Antonius nimbusza odalett, a katonái tömegesen pártoltak át Octavianus oldalára, csak a szárazföldi seregből 19 gyalogsági légió és 12 000 lovas dezertált, így Antoniusra a teljes összeomlás várt. Miután szembesült azzal, hogy katonái elhagyták, öngyilkosságot követett el, a római hadvezér szíven szúrta magát a kardjával. Kleopátra a megadás feltételeiről szeretett volna tárgyalni a győztes Octavianusszal, de miután megalázó feltételekkel kellett szembesülnie, i. e. 30. augusztus 12-én ő is öngyilkosságot követett el. Az akkori beszámolók szerint egy datolyáskosárba tett mérges kígyó marta halálra a gyönyörű egyiptomi királynőt. Octavianus ezután Egyiptomot a Római Birodalomhoz csatolta, Kr. e. 30. augusztus 1-jén elfoglalta Alexandria városát, és ez a dátum jelöli Egyiptom hivatalos hozzácsatolását a Római Köztársasághoz.

Kleopátra, még az öngyilkossága előtt, elküldte a 17 éves fiát, Caesariont, az egyik Vörös-tengeri kikötővárosba egy Indiába szökés lehetséges tervével, de őrei, sőt tanárai is hamis ígéretekkel visszacsalták a fiút Alexandriába, ahol azonban Octavianus meggyilkoltatta.

Az actiumi csatának végül is döntő szerepe volt abban, hogy Octavianus legyőzhette vetélytársát, meghódíthatta Egyiptomot, hazatérve pedig nekifogott a principátus (a Római Császárság első uralmi berendezkedése) létrehozásához, majd mint a császárság megalapítója, már Augustusként fejezhette be életét. A principátus valójában egy köztársasági formákkal leplezett egyeduralmi forma volt, élén pedig a princeps állt. Octavianus érdeme az volt, hogy a princepsi címre egyeduralmat tudott alapozni. Marcus Antonius legyőzésével az ifjú politikus egyedüli „erős emberként” maradt meg a római politika színpadán. Helyzetét erősítette, hogy miután Kr. e. 30-ban Egyiptom birtokosa lett, mérhetetlen gazdagság felett rendelkezhetett, amelyből továbbra is fenn tudta tartani hadseregét. Octavianus tanult Julius Caesar hibájából, egyed­uralmát úgy alapozta meg, hogy látszólag a köztársasági kereteken belül maradt, nem hágott át egyetlen korábbi törvényt sem, amit Caesar gátlástalanul megtett.

Együttműködése a szenátussal harmonikus volt, ezt garantálta a princepsi cím. Ennek birtokában ugyanis a későbbi Augustus úgy irányíthatta a birodalmat, hogy intézkedései látszólag mindig a szenátus jóváhagyásával történtek.