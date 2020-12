A vatikáni zsinat – a katolikus egyház sem volt egységes

Hosszas előkészületek után 1869. december 7-én IX. ­Piusz pápa megnyitotta az első vatikáni zsinatot. A zsinatra azért került sor, mert a katolikus egyházfő válaszolni akart a XIX. században egyre nagyobb körökben terjedő liberális gondolatokra, itt elsősorban azokra, amelyeket a hitre és a társadalom életére nézve veszélyesnek tartottak a Vatikánban.

IX. Piusz által összehívott zsinat a katolikus egyház huszadik egyetemes zsinata volt, de több mint 300 éve, a híres tridenti zsinat óta nem tartottak hasonlót. A tridenti zsinat, amely III. Pál pápa kezdeményezésére ült össze, a katolikus egyház megreformálását idézte elő, amellyel kezdetét vette az ellenreformáció. Trident, vagy olaszul Trento, ma egy olasz város az Adige folyó völgyében és Trento autonóm provincia központja.

Az első vatikáni zsinaton két összeállítás született, a Dei Filius (hittani rendelkezés a katolikus hitről) és a Pastor aeternus (az első hittani rendelkezés Krisztus egyházáról) kezdetű.

A legnagyobb visszhangot viszont a pápai tévedhetetlenség dogmájának kimondása keltette.

Maga a zsinat szó gyűlést vagy találkozót jelent. Az egyetemes zsinat a pápa meghívására összegyűlt bíborosok, érsekek és püspökök tanácskozása. Az összegyűlt testület itt gyakorolja az egész egyházra kiterjedő hatalmát. Az egyetemes zsinatot csak a római pápa hívhatja össze, azon csak ő elnökölhet, azt áthelyezheti, felfüggesztheti, feloszlathatja, és ő hagyja jóvá annak határozatait. Véleményező vagy tanácskozó joggal meghívhat világiakat és nem katolikus vallásúakat is. Ha a zsinat alatt a pápa esetleg meghal, a zsinat az új pápa választásáig felfüggesztettnek tekintendő. Az egyetemes zsinat határozata csak akkor kötelező erejű, ha azt maga a pápa is jóváhagyta.

Miért kellett megtartani?

A XIX. század Európáját mindinkább a liberális eszmék kezdték el uralni, ami bizonyos vallásellenességgel is párosult. Ezt IX. Piusz időben észrevette, és már az 1848/49- es forradalmak elcsitulása után kezdett foglalkozni egy zsinat összehívásának gondolatával. Először csak néhány bizalmi bíborosát, köztük a magyar Scitovszky János hercegprímást avatta be tervébe, a többség a zsinat megtartását támogatta, igaz, maga Scitovszky még nem tartotta az időt alkalmasnak erre, de véleménye ellenére a pápa, 1869 decemberére a Vatikánban meghirdette a zsinatot.

Az egyetemes zsinatot megelőzően Nyugat-Európában a pápai primátust (az egyház alkotmányában az elsőbbség, amelyet a pápa, mint Szent Péter utóda betölt) illetően heves teológiai vita robbant ki. Az egyházon belüli liberális francia elképzelések komoly és heves ellentmondásokat váltottak ki például Németországban. Mivel maga a katolikus egyház sem volt egységes sok, döntő fontosságú kérdésben, így a pápa elérkezettnek látta az időt, hogy a zsinatot a különböző nehézségek ellenére mégis megtartsák.

Elkezdődött a zsinati munka

Amikor a zsinat elkezdődött, Rómába 700 zsinati résztvevő érkezett, közülük 35 százalék olasz és 17 százalék francia nemzetiségű volt, így latin túlsúly alakult ki. Közülük került ki a zsinat irányítását végző egyének nagy többsége, ők választották ki a különböző témákat, illetve ők nevezték ki a bizottsági tagokat is. Azok, akik az egyházon belül bizonyos ellenzéki elképzelést képviseltek, főleg német nyelvterületről és Közép-Európából jöttek. Fontos kérdés volt a pápai csalatkozhatatlanság fogalma is, ahol szintén eltérő vélemények fogalmazódtak meg.

A zsinat témái között szerepelt az említett Dei Filius és a Pastor Aeternus mellett a pápai primátus is. Eszerint a pápa mint Szent Péter utóda elsőbbséget élvez a püspökök között, és a teljes kereszténység vezetője. A hivatal, amelyet betölt, a katolikus egyház alkotmányában apostoli hagyományon, valamint Krisztus rendelkezésén nyugszik.

A zsinat kihirdette a joghatósági primátust is. Ez alapján a pápa közvetlen püspöki hatalmat gyakorolhat az egész katolikus egyház fölött, de úgy, hogy ez a püspöki joghatóságot nem csorbíthatja, mert az is krisztusi eredetű. A pápának legfőbb törvényhozói, egyetemes hatalma van az egész katolikus egyházban. Ítélete vagy határozata ellen nincs sem fellebbezés, sem felfolyamodás. Legnagyobb nézeteltérést a jelenlévők között a pápai tévedhetetlenség kérdése váltotta ki, amit csak többszöri próbálkozás után fogadtak el, és az erről szóló dogmát 1870. július 18-án hirdették ki.

A zsinatot egyébként idő előtt be kellett fejezni, mert az olasz csapatok bevonultak a porosz–francia háborúban vereséget szenvedő franciák védnöksége alatt álló Rómába.

A felkelők elől IX. Piusz álruhában volt kénytelen elmenekülni

IX. Piusz pápa – 32 évig volt egyházfő

A későbbi katolikus egyházfő 1792. május 13-án született, Giovanni Maria Mastai-Ferretti néven, az Adriai-tenger partján lévő Sinigaglia (ma Senigallia) városkában, ami akkor a Pápai Államhoz tartozott. Az egyház történetében ő volt a legtovább regnáló pápa, valamint az egyik legfiatalabban megválasztott egyházfő. 1846-tól egészen 1878-ig ült Szent Péter trónusán, és az egyik legmeghatározóbb egyházfők között tartják számon mind a mai napig.

Édesapja, Geronimo Mastai-Ferretti, a francia forradalom és a napóleoni hadjáratok idején szülővárosának a polgármestere volt. Az elemi ismeretekre édesanyja tanította, majd a piaristák középiskolájában tanult, azonban betegsége miatt kénytelen volt hazatérni szülővárosába. 1810-től Rómában lakott az egyik nagybátyjánál, ahol folytatta tanulmányait, filozófiát, matematikát, teológiát és jogot tanult. Rómában találkozott VII. Piusz pápával, akinek hatására a papi pályát választotta. 1819. április 10-én áldozópappá szentelték, majd hamar bebizonyította rátermettségét és kiváló szervezőkészségét. Az Apostoli Szentszék diplomáciai feladatokkal is ellátta, így került Chilébe is. Nemsokára viszont XII. Leó pápa relatív rövid idő alatt kinevezte Spoleto érsekévé.

Szent Péter trónusán – álruhában menekült

Miután 1846. június elsején XVI. Gergely pápa meghalt, a bíborosok egy liberálisabb egyházfőben gondolkodtak, aki nem fogja követni elődje konzervatív és merev politikáját, így már a konklávé második napján, az akkor mindössze 54 éves Giovanni Mastai-Feretti bíborost választották meg pápának, aki felvette a IX. Piusz nevet. A konklávé a római katolikus egyház által 1274-ben létrehozott alkalmi intézménye, amelynek feladata a mindenkori új pápa megválasztása. A szó jelentése arra utal, hogy a pápát választó testületet befogadó helyiséget kulcsra zárják. Volt olyan időszak, amikor az említett helyiséget be is falazták, így a bentiek csak élelmet kaphattak, hogy a döntés ne húzódjon el, illetve azt mások ne tudják befolyásolni.

IX. Piusz ugyan konzervatív elveket vallott, azonban megpróbálta a pápai államot az olasz függetlenségi törekvésekbe bekapcsolni, igaz, Garibaldi túlzott radikalizmusa viszont elfogadhatatlan volt számára. Az egész Európát végigsöprő forradalmak ideje alatt az olasz egység megvalósításán dolgozó szárd–piemonti kormány felszólította a pápát, hogy csatlakozzon az Ausztria ellenes háborúhoz, de IX. Piusz bíborosai tanácsára a semlegesség mellett döntött, ami kiváltotta az olaszok haragját. 1848 novemberében kitört Rómában is a forradalom, a felkelők megostromolták a pápa székhelyét, így IX. Piusz álruhában volt kénytelen elmenekülni a Nápolyi Királyság területére. A forradalmak után az európai nagyhatalmak visszaállították a pápai államot, mert érdekük azt kívánta. IX. Piusz így visszatérhetett Rómába, és rögtön megkezdte a pápai állam teljes újjászervezését.

Végtelenül kedélyes, kedves ember volt, aki szívesen érintkezett mindenkivel. Mélyen vallásos volt, valódi lelki pásztor, elérte azt, hogy az egyházi vallásosságot, a katolikus életet az egész világegyházban jelentős színvonalra emelje. Ennek ellenére viszont nem sikerült hosszú pápasága alatt egyházát a kor követelményeihez igazítania.

A pápa utolsó évei

1861-ben II. Viktor Emánuel lett Olaszország királya, és annak ellenére, hogy korábban a pápával nem volt jó a viszonya, az új uralkodó mégis közeledni próbált a Vatikánhoz, de kezdeményezéseit az egyházfő Antonelli államtitkárának a tanácsára rendre elutasította, ami hiba volt. A pápai államot, amely már csak Rómára és környékére szorítkozott, és mindössze 700 000 lakossal rendelkezett, francia és német segédcsapatok jelenléte tartotta fenn. Amikor ezek a porosz–francia háború miatt kivonultak, 1870. szeptember 20-án az Olasz Királyság csapatai elfoglalták Rómát. A pápa teljesen visszavonult, az új hatalommal nem volt hajlandó szóba állni, magatartásával azonban azt érte el, hogy az új olasz államban a fontos vezetőtisztségeket olyan politikusok szerezték meg, akik az egyházi intézményekre és vagyonra vetettek szemet.

IX. Piusz pápa 1878. február 7-én rövid szenvedés után elhunyt. Temetését olasz radikális csoportok zavarták meg, akik a pápa koporsóját a Tevere folyóba akarták dobni, de ezt a király katonái megakadályozták.

Utódjának XIII. Leó pápát választották meg, aki szintén hosszú ideig – 25 évig – volt a Római Katolikus Egyház feje.

