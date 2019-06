A vasgyári alkotótelep legjobb alkotásai

Ferrum címmel a múlt héten pénteken mutatkozott be a Kortárs Művészeti Intézetben a XIV. Dunaújvárosi Acélszobrász Alkotótelepen készült alkotásokból összeállított kollektív tárlat.

Az idei alkotótelepen négy művész kapott lehetőséget, hogy három-három munkát dolgozzon ki az ISD Dunaferr Zrt. műhelyeiben és szakembereivel. Cseh Lili, Erős Ágost Koppány, Gróf Ferenc és a dunaújvárosi kötődésű Melkovics Tamás acélszobrait felvonultató gyűjtést Sárai Vanda művészettörténész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

Mint fogalmazott, a Duna-parton található, nemzetközi színtéren is egyedülálló szoborpark szerves része a város kulturális életének, identitásának, éppen ezért is fontos momentum volt, hogy két évvel ezelőtt 2017-ben sikerült újraéleszteni a korábbi sikeres kezdeményezést.

A megnyitón Szekeres István remek ütőhangszeres produkcióját is hallhatta a nagyérdemű.

Szekeres művész úr még a héten duplázhat, hiszen a múzeumok éjszakájának keretében, június 22-én, szombaton este egy tárlatvezetés keretében acélos-ütős fémzenekoncertre is csábítják a közönséget. A már említett fellépő mellett a közös zenélésbe bekapcsolódik még Móder Rezső Munkácsy-díjas alkotó, valamint Várnai Gyula is.

A Ferrum július 10-ig díjmentesen látogatható a KMI-ben.