A tervek és remények: felújítás és acélszobrász-alkotótelep

A Dunaújvárosi Acélszobor Park több alkotása is megújulhat az idei évben. A szoborpark eredetéhez és identitásához szervesen kötődő, az utóbbi években újraéledt Dunaújvárosi Acélszobrász Alkotótelep idei programja is már a szervezési fázisban tart – mondta el lapunknak Várnai Gyula Munkácsy-díjas alkotó, a Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány kuratóriumi elnöke.

Előzetesként némi háttértörténet: 1975-ben hangzott el először az a javaslat, hogy az 1974-ben induló Acélszobrász Alkotótelepeken készülő műveket a Duna-parton helyezzék el. A Gellért-hegy magasságában a lösztalajra épült várost az 1964-es partomlás után, teraszosan kiépített védrendszerrel tették biztonságossá. Az 1970-es évek elejétől fokozatosan kiépülő, botanikájában megtervezett, gazdag növényzettel betelepített, festői környezetű Duna-parton jön létre – 58 nagyméretű műalkotás elhelyezésével a város egyik legszebb részeként, a sétáló utakkal szegélyezett szoborpark.

A Dunaferr-Art Dunaújváros Alapítvány az utóbbi években komoly energiákat mozgósított, hogy a nemzetközi színtéren is elismert szoborpark alkotásai megújuljanak. Várnai Gyula, az alapítvány kuratóriumának elnöke lapunknak elmondta, az elmúlt években számos fontos alkotást sikerült restaurálni, műszakilag rendbe hozni. Ennek egyik jó példája a Helmut Karl és Peter Sommerauer Rómeó és Júlia, 1956 című alkotása, amelyet 2019-ben sikerült átfogóan felújítani.

– Közel másfél éve, szakemberek bevonásával készítettünk egy ütemtervet, amely részletesen tartalmazza a felújítások menetét. Az első körbe azon alkotások kerültek, amelyeknél statikai-műszaki és esztétikai problémák is vannak. Igyekszünk. Az idei évben két nagy célkitűzésünk van, a felső Duna-parton található John Barlow Hudson (USA) Ablak a végtelenre című munkája, valamint a Barátság városrész szélén található Magyar József Vitorlák című remek alkotása. Bízom abban, hogy sikerül előteremteni a forrásokat e két kiváló szabadtéri munka teljes körű rendbetételéhez.

Várnai Gyulát a 2021-es évben újra jelentkező Dunaújvárosi Acélszobrász Alkotótelep esélyeiről is kérdeztük.

– A járványhelyzet és a finanszírozási kérdések miatt nehéz konkrétumokat megfogalmazni. Az NKA már támogatta a projektet, bízom abban, hogy a vasmű helyzete is rendeződik a jövőben, és befogadják a telep alkotóit. Az alkotótelep és a hozzá kapcsolódó kiállítás újraindítása után számtalan hazai és nemzetközi pozitív visszaigazolást kaptunk. Korábban célként tűztük ki, hogy a régi hagyományokat követve külföldi művészeket is meghívunk. Idén erről sajnos le kell mondanunk. A terveink szerint az alkotótábor nyáron lenne, majd ősszel a Kortárs Művészeti Intézetben mutatnánk be az alkotótelepen készült kisplasztikákat – mondta el lapunknak Várnai Gyula, aki hozzátette: – a szoborpark esetében némi szemléletváltásra is szükség van. E szabadtéri gyűjtemény nemzetközi viszonylatban is egyedülálló. A város kulturális örökségének része. Jó lenne ezt méltóképpen megőrizni a következő nemzedékek számára is.

Egy kis múltidézés: tizenhét évnyi szünetjel után 2017 novemberben a Dunaferr-Art Alapítvány ismét megrendezte az Acélszobrász Alkotótelepet három fiatal képzőművész, Gosztola Kitti, Kaszás Tamás és Szalay Péter részvételével a Dunai Vasműben. A helyi, ám nemzetközileg is ismert szimpóziumi hagyomány kezdete 1974-re nyúlik vissza, az első nagyipari támogatást élvező művészeti kezdeményezések között volt Magyarországon, és egészen a 2000-es évekig meghatározó fóruma volt nemcsak Dunaújváros, hanem a közép-európai régió kulturális életének is. A korábbi évekhez hasonlóan a 2017-es alkotótáborban sem volt kijelölt tematika, a művészek 3-3 alkotást készítettek a vasmű felkészült szakembereinek közreműködésével az öntödében, a lakatos- és a kovácsüzemben. A vasműben készült alkotásokat az Ötvözet című kiállításon 2017 decemberében mutatták be a Kortárs Művészeti Intézetben. A kiállított művek mellett a tervek és a gyárban töltött napok, az ipari munkafolyamat dokumentációját is szemlézhette a Kortárs közönsége. 2019 júliusában pedig már a Ferrum címet viselő kollektív tárlat várta az érdeklődőket. A két évvel ezelőtti alkotótelepen négy művész kapott lehetőséget, hogy három-három munkát dolgozzon ki az ISD Dunaferr Zrt. műhelyeiben és szakembereivel. Cseh Lili, Erős Ágost Koppány, Gróf Ferenc és a dunaújvárosi kötődésű Melkovics Tamás acélszobrait felvonultató gyűjtést Sárai Vanda művészettörténész ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.