A temesvári szikra elsöpörte a gyűlölt diktátor rendszerét

A Nicolae Ceausescu román kommunista diktátor hatalmának megdöntésére irányuló első lépés az volt, amikor 1989. október 15-én a romániai hatóságok megpróbálták eltávolítani Tőkés László temesvári református lelkészt gyülekezete éléről.

A Nagyváradi Református Egyházkerület püspöke, Papp László 1989. szeptember 21-én beperelte Tőkés László református lelkészt, és elrendelte, hogy lakoltassák ki szolgálati lakásából. A kommunista hatalommal jó viszonyban lévő püspök kérésére 1989. augusztus 28-án visszavonták a Vallásügyi Főosztály által kibocsátott működési engedélyt, így Tőkés László elveszítette állását. Papp tette ezt annak tudatában, hogy sem ő, sem pedig a Vallásügyi Főosztály nem volt illetékes egy lelkész munkaszerződésének felbontására. A Ceausescu-hatalom kegyeit élvező püspök viszont önkényesen járt el, a Vallásügyi Főosztály hathatós támogatásával intézkedett Tőkés László munkaszerződésének felbontásáról. Érdekes, hogy Tőkés Lászlót 1989. augusztus 28-án menesztették tisztségéből, de az új temesvári lelkészt, a püspök és a Vallásügyi Főosztály 1989. augusztus 20-án, tehát a lelkészi tisztség megüresedése előtt már kinevezte.

A kommunista Románia utolsó napjai

A volt szocialista országokhoz hasonlóan Románia is nyugati hiteleket vett fel, amit a Ceausescu-rendszer szükségtelen és elavult beruházásokra költött, majd az egész Európát sújtó olajválság csak rontott az amúgy is ingatag lábakon álló román gazdaságon. Szenzációnak számított, amikor a diktátor bejelentette, hogy országa a teljes állam­adósságot törleszti, de ennek a román emberek fizették meg az árát. Az életszínvonal hatalmasat zuhant, az emberek éheztek és fáztak, bevezették a jegyrendszert. Ellenszenvet és felháborodást váltott ki elképzelése, hogy átformálja Bukarest arculatát, majd elkezdte a falurombolási tervének megvalósítását, amelynek első szakasza a többségében magyar lakta falvak felszámolását jelentette. A nyomor végett egyre nőtt az elégedetlenség, de a hatalom minden ellenállást kegyetlenül elfojtott. Románia a szocialista táboron belül is elszigetelődött, főleg azután, hogy Moszkvában Gorbacsov került vezető pozícióba.

A „Kárpátok géniusza”, a cipészinasból lett kommunista vezető, Nicolae Ceausescu az állami kulcspozíciókba rokonait helyezte. Felesége, Elena lett a közvetlen helyettese, fia, Nicu bekerült a legszűkebb pártvezetésbe, a hadsereget és a titkosrendőrséget, a Securitatét pedig fivérei irányították.

Nicu Ceaușescu volt a diktátor házaspár legkisebb és legrebellisebb gyereke. A család „kis hercegnek” szólította, korán alkoholista lett, élvhajhász és felelőtlen életet élt. Apjához hasonlóan ő is azt hitte magáról, hogy korlátlan hatalma van. Nem szeretett tanulni, modortalan, pimasz és ego­ista volt. Az 1989-es romániai forradalmat követően az állam pénzével való visszaéléssel, valamint egyéb bűncselekményekkel vádolták, letartóztatták, és húszéves börtönbüntetést kapott. 1992 novemberében májzsugora miatt kiengedték a börtönből, de négy évvel később Bécsben belehalt a túlzott alkoholfogyasztás okozta betegségébe.

Tőkés László, a forradalom hőse

Kolozsváron született 1952.április elsején, nagyapja és édesapja is református lelkész volt. Szülővárosában érettségizett, majd a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben szerzett lelkészi oklevelet. Az egyetem elvégzése után Brassóba, később Désre helyezték segédlelkésznek. Folyamatosan kritizálta a kommunista hatalmat, ezért központi nyomásra kizárták a református lelkipásztorok köréből, így több mint két évig munkanélküli volt. 1986-ban Temesvárra helyezték, ahol először segédlelkész, majd lelkipásztor volt. Tőkés továbbra is hangot adott elégedetlenségének a falurombolásokat illetően, ezért a hatalom emberei állandóan zaklatták. A fiatal pap prédikációiban rendszeresen felszólalt a falurombolások és a kommunista rendszer túlkapásai ellen. Ennek következtében 1989 végén megfosztották szószékétől, és el akarták távolítani a városból. A nagyváradi püspök a hatalom nyomására felfüggesztette Tőkés Lászlót az állásából, s bírósági végzés alapján el kellett hagynia a parókiát is. Tőkés ezt megtagadta, majd hívei megszervezték a lelkész védelmét, minden nap más és más támogatók álltak őrt a háza elő. A karhatalom erőszakkal próbált érvényt szerezni a döntésnek, és éjfél körül megkezdte a lelkész kilakoltatását, ekkor soha addig nem tapasztalt tüntetés kezdődött. A tömeg – már románok és magyarok közösen – behatolt a megyei tanács épületébe, és felgyújtották a Ceausescut ábrázoló képeket. A tüntetők elfoglalták a pártszékházat, és a pártállam iratait kiszórták az utcára. A kommunista hatalom erre sortűzzel válaszolt, aminek számos halálos áldozata lett. Később a megmozdulások átterjedtek egész Romániára, forradalommá nőtte ki magát, és elsöpörte a gyűlölt kommunista diktátor, Nicolae Ceausescu uralmát. Az 1989-es romániai forradalom, a jugoszláviai eseményeket leszámítva, a kelet-európai rendszerváltozások között a legvéresebb volt.

A „Kárpátok géniusza” az állami kulcs­pozíciókba rokonait helyezte el

Tőkés László a forradalom után

Az akkor már nemzetközileg is ismert református lelkész, a forradalom győzelme után rövid ideig a Nemzeti Megmentési Front Tanácsának tagja volt, amelyről később lemondott.

A marosvásárhelyi „fekete március” egy pogrom volt, amelynek 5 halottja – 3 magyar és 2 román – valamint 278 sérültje volt. Az eseményt az váltotta ki, hogy a magyar lakosság tüntetett az anyanyelvi oktatás megteremtéséért, arra válaszul a Vatra Românească soviniszta román szervezet, román kormányerők támogatásával szervezetten Marosvásárhelyre szállított környékbeli románokat, akik rátámadtak a magyarokra. Sütő András Kossuth-díjas erdélyi magyar író, akkor az RMDSZ székház ostromakor veszítette el bal szeme világát. A román randalírozók feldúlták a város központját, tobzódásuknak akkor lett vége, amikor a környező településekről jelentős számú magyar lakos érkezett Marosvásárhelyre és kisöpörték a románokat. A rendet végül a hadseregnek sikerült helyreállítania.

Tőkés László felemelte szavát a marosvásárhelyi események kapcsán, élesen bírálta az új román hatalmat, személyes fellépésének köszönhetően több, magyarok elleni atrocitásra, már nem került sor.

1990-ben megválasztották a Királyhágómelléki református egyházkerület püspökének, e tisztséget 2009-ig töltötte be. Az említett egyházkerülethez tíz egyházmegye mintegy 200 ezer református híve tartozik. Tőkés László 2007-től 2019-ig volt európai parlamenti képviselő, 2010 és 2011 között az EP egyik alelnöki tisztét is betöltötte. 2003-tól pedig az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Neve ma is egyet jelent a győztes román forradalommal, az ő esete volt az utolsó csepp abban a pohárban, ami a gyűlölt Nicolae Ceausescu rendszerének bukásához vezetett.

Temesvár „üzenete” a mának

Harmincegy évvel ezelőtt, Temesváron a helyi lakosok élőlánccal próbálták megakadályozni Tőkés László református lelkész kilakoltatását. Miközben az akkori teljes román kommunista propaganda uszított Tőkés László ellen, magyarok és románok összefogtak, élőláncot alkottak, és úgy próbálták megvédeni a magyar református lelkészt, aki fel merte emelni szavát a zsarnokság ellen.

Harmincegy évvel a kommunista rendszer bukását követően, napjaink Romániájában megoszlanak a vélemények arról, hogy valójában mi is történt az országban a forradalom ideje alatt. A megdönthetetlennek hitt Ceausescu-rendszer kártyavárként omlott össze, ezzel lehetőség adódott arra, hogy Románia a változások útjára léphessen. A véres forradalmat szabad választások követték, végbement egy politikai restauráció is, majd elkezdődött az Európába vezető út kiépítése, de ezt már csak közösen lehet megvalósítani, magyarok, románok és szászok együttesen. Ez Temesvár valódi üzenete!

Felhasznált irodalom

Kósa Csaba: Tőkés László, a várvédő.

Molnár János: A Securitate célkeresztjében. Tőkés László küzdelme a román politikai rendőrséggel.

Tőkés László: Temesvár ostroma 1989. Budapest, 1990.

Mandics György: Temesvári Golgota.

Fazekas Valéria: Tőkés püspök kálváriája.

Kárpáti Ferenc: A román forradalom és Magyarország, 1989. Egy volt miniszter emlékezése.