A tanulni vágyó magyar diákok így az országban maradhattak

Az első magyar egyetem a baranyai városban jött létre, miután 1367. szeptember elsején a katolikus egyházfő engedélyt adott I. Lajos királynak, hogy egy felsőfokú intézményt alapíthasson hazánkban.

Az első egyetemet Európában az ókori görögök hozták létre, a legkorábbi ilyen intézmény a Platón által alapított híres Akadémia volt. Az iszlám térhódításával több egyetem is létesült a Közel-Keleten, a középkori Európában viszont a XI. században mutatkozott fokozódó igény hasonló felsőfokú iskolák létrehozására. A keresztény világban először Bolognában, majd Párizsban alapítottak egyetemet, amelyek az akkori jogrendben különleges státusszal bírtak, ugyanis az egyetemek számos privilégiummal rendelkeztek, hallgatóit, tanárait, illetve a diákok által megválasztott vezetőit nagyfokú autonómia illette meg, nemcsak a pénzügyek, hanem a bíráskodás és az önkormányzat terén is. Ezért nem csoda, hogy egyre több város, sőt ország is igyekezett, hogy minél előbb tudjon egyetemet létrehozni, mert az nagy rangot jelentett az adott térség számára. Ezért szorgalmazta Nagy Lajos magyar király is, hogy Magyarországon egyetemet hozzanak létre, majd miután V. Orbán pápa azt engedélyezte, a pécsi püspöki székhelyen felállított felsőfokú oktatási intézmény három fakultással meg is kezdte működését. Az egyetem elnevezés a latin universitas szóból származik, ami egyetemesség, összesség jelentéssel bír, minthogy a középkor egyetemei a tanárok és diákok közösségét, összességét jelentették. Ma már minden olyan oktatási intézményt, ahol többféle szakon különböző magasabb fokozatot lehet szerezni, egyetemnek hívnak.

Az alapítás szigorú feltételekhez volt kötve

Már a középkorban sem volt egyszerű egyetemet létrehozni, nem volt elég az uralkodói szándék, az alapításhoz az egyház jóváhagyására is szükség volt, az egyházat pedig a mindenkori pápa képviselte, az ő engedélye nélkül nem létesülhetett felsőfokú intézmény. Az egyházfő nemcsak engedélyt adott ki, hanem az egyetem felállításának a helyét is kijelölte, valamint azt, hogy a létrejött egyetemen milyen karok működhetnek. Orbán pápa Viterbóban (város Közép-Olaszországban, Rómától 60 km-re északra) kelt oklevele Pécs városát jelölte ki helyszínnek, továbbá azt is kikötötte, hogy a képzés három karon indulhat meg. Ezek voltak az orvosi, a jogi és a filozófiai fakultások, és mivel nem volt az egyetemen teológiai képzés, így azt abban a korban nem tekintették igazi „universitasnak”, hanem az intézményt a „studium generale” (általános tanulmányokat oktató) elnevezés illette meg. A pécsi egyetemet bolognai mintára hozták létre, működése nemcsak a tudományokat művelők számára volt fontos, hanem az ott szerzett ismeretek később nélkülözhetetlenek lettek a magasabb egyházi és közéleti funkciók betöltéséhez is.

Korábban a felsőoktatásban részt venni szándékozó magyar diákok Bologna, Padova és Párizs egyetemein képeztették magukat, de számuk Nagy Lajos korára már annyira megnőtt, hogy érdemes volt Magyarországon is létrehozni egy hasonló intézményt. Az sem volt elhanyagolható tényező, hogy Prágában már 1348-ban, Krakkóban 1364-ben, majd egy évre rá Bécsben is létrejöttek egyetemek, így a magyar uralkodó késztetést érzett az iránt, hogy Magyarországon is megalakuljon egy felsőfokú intézmény.

Nem volt egy olcsó mulatság

Az egyetem létrehozása komoly anyagi áldozattal járt, a királynak, valamint a pécsi püspöknek és a környező településeknek is tekintélyes összeggel kellett hozzájárulniuk az egyetem létrehozásához és annak működéséhez. Először az egyetemi épületek és a kollégium felépítése jelentett komoly anyagi kihívást, de komoly összegbe kerültek a külföldről hazánkba csábított professzorok fizetései is. Abban az időben a főleg itáliai egyetemeken oktató tanárok ugyancsak megkérték a Pécsre való áttelepülésük árát, például az egyik legnevezetesebb professzor, a padovai Galvano Bettini mintegy 700 aranyforintos éves fizetést, valamint egy saját házat is kapott, miután Pécsre költözött. A kánonjogi doktorátust szerző tudós tanár az 1370-es évek elején kapott katedrát, és az egyetemi oktatói munka mellett a püspökség jogtanácsosa is volt, továbbá a király és az egyház érdekében fejtett ki maradandó diplomáciai tevékenységet.

Az új egyetem Nagy Lajos korában nagyon magas színvonalon működött, és ­annak ellenére, hogy az egyetem mindennapjairól viszonylag kevés információval rendelkezünk, a korabeli krónikák azt állítják, hogy Pécsett egy valódi egyetemi légkör alakult ki. Az ott folyó oktatás színvonalát az is bizonyítja, hogy az ott végzettek közül többen később számos más európai egyetemen töltöttek be meghatározó tanári állásokat. Az intézmény valódi szellemi atyja azonban nem a király, hanem az akkori pécsi püspök, a német származású Koppenbachi Vilmos volt, aki mindent elkövetett, hogy az zavartalanul működhessen. Az egyetem fénykora ennek ellenére Nagy Lajos király személyéhez köthető, ezért nem véletlen, hogy az intézmény működése a király halála után hanyatlásnak indult. Az csak még jobban felgyorsította a leépítés folyamatát, hogy Luxemburgi Zsigmond későbbi magyar király 1395-ben Óbudán szintén egyetemet hozott létre. A Pécsett megalakult első magyar egyetem mégis komoly művelődéstörténeti jelentőséggel bírt, ugyanis létrejöttével lehetőség adódott arra, hogy a tanulni vágyó magyar diákok az országban maradjanak.

Jelenleg a pécsi egyetemen 20 ezer hallgató tanul, amelyből több mint 4500 a külföldi diák.

Nagy Lajos, az egyik legnagyobb magyar király

Az Anjou-házból származó uralkodó apja, Károly Róbert halála után lépett a magyar trónra. Ez pontosan 1342. július 16-án történt, ezzel kezdetét vette Magyarország történelmének legdicsőbb fejezete. I. Lajost nem véletlenül nevezték még életében Nagy Lajosnak, hiszen a magyar földet akkor valóban három tenger hullámai mosták. Uralkodása a Magyar Királyság egyik fénykora volt, az ország belső békéje és dinasztikus kapcsolatai lehetővé tették a társadalom, a gazdaság és a kultúra fejlődését, Magyarország így nemzetközi szinten is az egyik legfejlettebb európai királyság lett. A nagy király aktív külpolitikát folytatott, és több sikeres hadjáratot is vezetett, ezzel országát európai nagyhatalommá léptette elő.

1326. március 5-én született Visegrádon, a Lajos nevet apai nagybátyjáról, az 1316-ban szentté avatott Lajos toulouse-i püspökről kapta, aki Sánta Károly nápolyi király és Árpád-házi Mária magyar királyi hercegnő fia volt. Már kicsi korától fogva trónörökösnek nevelték. Jártas volt a jogi és politikai tudományokban, szerette a történelmet, és folyékonyan beszélt anyanyelve mellett franciául, latinul, olaszul és németül. Kitűnően vívott, lovagolt, úszott és nyilazott, ez már előrevetítette a későbbi „lovag király”-képet. Tízévesen szerezte meg első háborús tapasztalatát, amikor is cseh és lengyel szövetségesekkel a magyar csapatok egy közös támadást intéztek a Habsburgok ellen. Édesapja halálakor mindössze 16 éves volt, koronázására Székesfehérvárott került sor 1342. július 21-én. A ceremónia után első útja Nagyváradra vezetett, a nagy példakép, Szent László király sírjához. Jól működő államszervezetet, teli kincstárat és hűséges főnemeseket örökölt apjától, így komolyabb problémák nem nehezítették meg uralkodásának kezdetét. Több sikeres hadjáratot indított, a többi között a Balkánon is, igaz ezzel a folyamatosan gyöngülő kis balkáni államok egyre inkább a török hódítok célkeresztjébe kerültek. Nagy Lajos uralkodásának utolsó éveiben Európának már komoly török előretöréssel kellett szembenéznie.

Belpolitikája kihatott az oktatásra, az építészetre is

A király a főurakkal egyetértésben kormányzott, de a köznemességet is igyekezett megnyerni magának, 1351-ben írt törvényei egészen 1848-ig a magyar nemesi alkotmány alapját képezték. Megújította az Aranybullát is, itt fontos volt az ősiesség törvénye, amelynek értelmében, ha kihalt egy birtokos család, a földek a Szent Koronára szálltak vissza. Lajos rendezte a jobbágyság helyzetét, megszabva a rájuk kirótt adók mértékét is. A városok fokozatosan fejlődtek, kezdett kialakulni a polgárság, ezzel párhuzamosan a különféle mesterek jogaik védelme érdekében céhekbe kezdtek tömörülni.

Komoly változások történtek az államigazgatásban, a királyi pecsét használatáról is új előírások születtek, mindezek az intézkedések felgyorsították a magyar társadalmi és gazdasági életet.

Virágzott a kultúra, különösen a képzőművészet, ami az építészetet illeti, az Anjouk idején kezdett elterjedni hazánkban a gótika (a középkor művészetének egyik irányzata). Nagy Lajos 1343-ban jelentős építkezésekbe kezdett Diósgyőr váránál, amit még apja örökölt meg. A lovagkirály egyébként Visegrádon rendezte be székhelyét, azonban 1347–1355 között a királyi udvar Budára költözött.

Uralkodásának utolsó éveiben már visszahúzódott palotájába, állítólag egy lepraszerű betegség támadta meg a szervezetét. 1382. szeptember 10-én hunyt el Nagyszombaton, majd Székesfehérvárott temették el, sírhelyét a török hódoltság alatt feldúlták, és az ereklyék eltűntek.

Halála után a magyar trónt leánya, Mária örökölte, így férfiágon kihalt az Anjou-ház magyar ága.