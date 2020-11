A támadások ellenére Teréz anya fáradhatatlanul dolgozott

„Minden, amit csinálunk, Jézusért van. Életünknek ez az értelme. A nap 24 órájában Jézust szolgáljuk.” A Misszió hitvallásából

Kalkuttai Szent Teréz, azaz Teréz anya az évszázad egyik legnagyobb példaképe volt, akit szinte mindig csendes imába merülve, mosolyogva láttunk, és az önfeláldozás megtestesítőjének tartottunk. Bár sok kritika és támadás is érte tevékenységét, azt mindenki elismeri, hogy Teréz anya egész életét a szegények, elesettek és kitaszítottak megsegítésének szentelte. A gyönge fizikumú, apró termetű nő hatalmas egyéniség volt, hite, munkássága és kitartása minden tiszteletet megérdemel!

1950. október 26-án Teréz anya létrehozta Kalkuttában a Mission of Charity-t (a Jószolgálat Misszióját), innen terjedt el egész Indiában, majd világszerte. A Szeretet Misszionáriusai 1965 februárjában pápai jogú társasággá lett, tagjai szabad elhatározással a szegényeket szolgálták, munkájukért pénzt nem fogadtak el.

Az 1979-ben kitüntetett Nobel-békedíjas Teréz anya 1910. augusztus 27-én született az akkori Oszmán Birodalomhoz tartozó Üszküb (ma Szkopje) városban. Albán nemzetiségű családban látta meg a napvilágot Agnes Gonxha Bojaxhiu néven. Édesapja, Kolle Bojaxhiu építési vállalkozó volt, édesanyja otthon nevelte három gyermeküket. A kis Agnes mindössze 9 éves volt, amikor apja meghalt. Anyjának köszönhetően a gyerekek, így Agnes is, szilárd vallási nevelést kaptak. Az albán többséggel ellentétben ők római katolikus hitben nevelkedtek.

Az első világháborút követően a mai Észak-Macedónia területe – így Agnes szülőföldje is – az újonnan megalakult Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, a későbbi Jugoszláviához került. A kislány itt járt iskolákba, majd tagja lett a Mária-kongregációnak (lelkiségi mozgalom, hitbuzgalmi egyesület, amely a római katolikus egyház tanítását vallja és Szűz Mária tiszteletén alapul).

A jugoszláv jezsuiták 1925-től működést vállaltak a kalkuttai fő egyházmegyében, a fiatal Agnes egyike volt azoknak, akik önként jelentkeztek misszióra, így került kapcsolatba az Indiában működő írországi Loreto-nővérekkel.

Istennek szenteli életét

A fiatal nő 1928-ban határozta el, hogy belép a női szerzetesrendbe, majd hamarosan Indiába küldték, ahol Dardzsilingben tett szerzetesi fogadalmat, 1931. május 25-én. A Teréz nevet az 1925-ben szentté avatott Lisieux-i Kis Szent Teréz iránt érzett tiszteletből választotta. 1930-tól 1948-ig földrajzot és hittant tanított a kalkuttai Szent Mária szerzetesi iskolában, amelynek 1944-től igazgatója lett. Fordulópontot jelentett életében, amikor vonattal Dardzsilingbe utazott, a zsúfolt kocsikban szembesült az emberek nyomorával, a kasztrendszer hátrányaival és igazságtalanságával, ami leginkább a legszegényebb réteget érinti. Megdöbbent a látottakon, úgy érezte, Jézus megszólította őt, ezért elhatározta, hogy elhagyja a zárda kényelmét és nyugalmát, majd hivatása céljának a szegények megsegítését tűzte ki. Ez volt Teréz anya életében a „sugallat napja”.

Azt követően engedélyt kért elöljáróitól, hogy egyedül élhessen a zárdán kívül, és a kalkuttai nyomornegyedben dolgozhasson. Kérését Rómába továbbították, és a pápa elé terjesztették, amit XII. Piusz egyévi időtartamra jóváhagyott. A katolikus egyházfő azt még kikötötte, hogy Teréz anya csak a kalkuttai érsek felügyelete alatt tevékenykedhet. A szent életű nő fehér száriba öltözött, kék szegéllyel, a vállán kereszttel, majd amerikai missziós orvosnővérekhez ment, hogy ápolónői kiképzést kapjon. Karácsonyra visszatért Kalkuttába, és még abban az évben engedélyt kapott első iskolájának megnyitására a nyomornegyedben.

A Szeretet Misszionáriusai

Lelkesedését látva nemsokára segítői is akadtak, tevékenységéhez támogatást kapott az egyházi szervezetektől és a városi hatóságoktól is.

1950 októberében Teréz anya megkapta a pápai jóváhagyást egy új szerzetesrend alapítására. A Szeretet Misszionáriusai rend hivatása az lett, hogy segítse a kitaszítottakat, elesetteket és a mély szegénységben élőket. Az indiai kormány támogatásával egy elhagyott hindu templomot alakítottak át a szegény és magatehetetlen emberek otthonává. A rend egyre több hívet és támogatót szerzett magának, a befolyt adományokból egyre több otthont tudtak megnyitni leprások és árvák számára.

A sikerek láttán a Vatikán 1965-ben engedélyezte, hogy a Szeretet Misszionáriusai rend más országokra is kiterjessze tevékenységét, így új otthonok jöttek létre szerte a világon. Az első, Indián kívüli otthont Venezuelában nyitották, majd Tanzánia következett, de számos otthon nyílt meg azután az ázsiai, európai és afrikai kontinensen is. Nagy eredménynek számított, amikor megnyílt az első misszionárius ház New Yorkban .

Áldozatos munkájáért Teréz anya a Nobel-díjon kívül számos elismerésben és kitüntetésben részesült. Többek között 1971-ben VI. Pál pápa a XIII. János pápa-békedíjjal tüntette ki, még Ronald Reagan amerikai elnök 1985-ben a Szabadság Érdemérmet adományozta Teréz anyának. Tizenegy év múlva megkapta az Egyesült Államok tiszteletbeli állampolgárságát.

A Szeretet Misszionáriusainak kalkuttai házát 1986 februárjában II. János Pál pápa is meglátogatta. Teréz anya ezt a napot élete legboldogabb napjának nevezte. A két nagyszerű emberről készült közös kép gyorsan bejárta a világot.

Az első, Indián kívüli otthont Venezuelában nyitották meg

Számos kritika és támadás

Bírálói számos dokumentummal próbálták bizonyítani, hogy Teréz anya a valóságban nem is olyan jó ember, mint azt próbálja elhitetni a külvilággal. Felrótták neki, hogy politikai kötődése miatt több szélsőjobboldali személlyel tartott kapcsolatot, sőt egyesek még sikkasztással is vádolták. Támadták személyét azért is, mert állítólag haldoklókat keresztelt vagy kereszteltetett meg azok jóváhagyása nélkül, továbbá, hogy a jótékonyságra kapott adományok nagy részét térítési tevékenységekre fordította. Elterjedt az a hír is, hogy a hindu vallású szegény sorsú emberek csak akkor juthattak támogatáshoz, ha megkeresztelkedtek és így áttértek a katolikus vallásra. Kritikával illették a rend egészségügyi rendszerét is, gondatlannak, sőt egyes esetekben kártékonynak nyilvánították. A német Stern magazin szerint 1991-ben a Szeretet Misszionáriusai által kapott adományoknak mindössze 7 százalékát használták fel jótékonysági célra.

A támadások ellenére Teréz anya fáradhatatlanul dolgozott, küzdött az elesettekért, és igyekezet nekik lelki és anyagi segítséget nyújtani. A szegényektől sohasem vett el semmit, inkább adott. Erre jó példa, hogy amikor megkapta a Nobel-békedíjat, kérésére nem rendezték meg az ilyenkor szokásos elegáns bankettet, azt kérte, hogy az arra szánt összeget az éhezők kapják meg.

Csupán annyit mondott, amikor meglátta a felszolgált ínyenc­ségeket: „Nem tudnék venni belőle és nyugodt lelkiismerettel megenni, amikor testvéreim közül annyian halnak éhen. Nekem egy darabka kenyér és egy pohár víz elegendő.”

Utolsó évei

Teréz anya 1983-ban vatikáni látogatása alkalmával szívrohamot kapott, hat év múlva ismét szívproblémák merültek fel nála, ezért pacemakert ültettek be szervezetébe. 1991-ben Mexikóban tüdőgyulladást kapott, és annak ellenére, hogy egészségi állapota csak súlyosbodott, még szülőföldjén, Albániában megnyitott egy ottani rendházat. Felajánlotta lemondását a rend vezetéséről, de apácái és közvetlen munkatársai kérésére mégis megmaradt tisztségében. 1997-ben előbb csonttörést szenvedett, majd maláriát kapott, amelynek következtében súlyos szívkárosodást szenvedett, ezért műtétet végeztek el rajta.

Egészsége viszont már végképp meggyengült, majd tíz nappal 87. születésnapját követően Kalkuttai Szent Teréz 1997. szeptember 5-én elhunyt. Halálhírére a hindu többségű India háromnapos gyászt hirdetett meg, és állami temetést rendeztek neki. Halálát az egész világ nagy megdöbbenéssel fogadta.

Halála évében az általa létrehozott rend már 123 országban 610 missziót működtetett, ahol több mint 4000 apáca és több mint 100 000 önkéntes ápoló dolgozott.

Az Apostoli Szentszék Teréz anya halálát követően, a szokásos öt év helyett, már egy évvel elindította a boldoggá avatási eljárást, amely az első lépés a szentté avatás felé. Teréz anyát II. János Pál pápa 2003. október 19-én Rómában közel negyedmillió zarándok jelenlétében boldoggá, majd 2016. szeptember 4-én Ferenc pápa egy ünnepi szentmise keretén belül pedig szentté avatta.

Teréz anya rendjének tevékenységét ma már több mint hárommillió önkéntes segíti. Öt kontinens közel százötven országában, így Magyarországon is jelen vannak, gondoskodnak a szegényekről, és ápolják a legsúlyosabb betegeket.

