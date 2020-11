A színház nem áll le

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza is azonnal kidolgozta a hatályos járványügyi rendelkezéseknek és a november 4-től érvényes új egészségügyi óvintézkedéseknek megfelelő színházi nézőtéri ültetési rendjét a nézők biztonsága érdekében.

Őze Áron, a Bartók igazgatója felkészülten reagált a helyzetre. „A fertőzésveszély miatt már nyáron is csökkentett nézőtérrel dolgoztunk, 200 főben maximáltuk az eladható jegyek számát. Most ezt tovább csökkentjük 150-re, és játszunk tovább.” Tehát – nem úgy, mint tavasszal – most tudják folytatni, nem zár be a színház. Ez jó hír, a munkatársak egzisztenciája egyelőre nem került veszélybe. Tovább dolgozhatnak a színészek, öltöztetők, súgók, díszletmunkások, ruhatárosok, takarítók, minden műszaki dolgozó. Őze már az évadnyitón úgy fogalmazott: „ha ­tízen ülnek a nézőtéren, akkor is előadjuk a darabot”.

– A kormányzati rendeletet betartva a Bartók előadásain is a nézők között két ülőhelynyi, körülbelül 1,5 méter távolságot kell megtartani. A nézők érkezési sorrendben foglalhatják el a kijelölt helyeket a nézőtéren. Kisebb kellemetlenséggel is jár a korlátozás, ugyanis mivel a rendelet nem tesz engedményt az egy háztartásban élők, vagy a családtagok irányába, ezért színházunkban is csak a szükséges védőtávolságot betartva foglalhatnak helyet az együtt érkezők.

Őze Áron egy nyilatkozatában így fogalmazott a helyzetről: – Hozzánk most is jönnek a nézők, mert biztonságban érzik magukat a szigorúan megritkított nézőtéren. Bár eleinte furcsa volt félig üres ház előtt játszani, de kiderült, hogy aki ilyen körülmények között is eljön, az háromszoros energiát sugároz a színpad felé. Nagyon erős a közösségi élmény igénye az emberekben, és hálásak vagyunk azért, hogy ez a színpadról is érezhető. Persze, hogy nem rossz, ha több a jegybevétel, de most annak kell örülnünk, hogy egyáltalán dolgozhatunk, játszhatunk.