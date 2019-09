A sorsok összefonódnak

„Ott állt egy pillanatig, borzasztó ízű kávéját kortyolgatva, átadva magát benyomásainak. Valami megmagyarázhatatlan módon érezte, egy olyan történet körvonalazódik, amelynek jelentőségét még felbecsülni sem tudja.

Úgy sejtette, hogy valami mozgásnak indult, amit most már soha nem lehet, sőt, nem is szabad visszafordítani.”

Nathan McCann egy kora októberi reggelen vadászni indul kutyájával az erdőbe, amikor az avar alatt egy pár órás csecsemőt talál. A feleségétől elhidegült, gyermektelen férfi a kórházba siet, ahol megmentik a babát. A nem várt események gyökeres változások kezdetét jelzik Nathan életében. Bár a baba a nagyanyjához kerül, Na­than után nevezik el, és évente egyszer – a gyermek születésnapján, távolról figyelemmel kíséri megmentettjét, felelősséget érezve sorsa iránt. A kamaszkor beköszöntével a nagymama egyre nehezebben birkózik meg az egyébként is problémás fiúval, így segítséget kér Nathantől. Különös kötelék alakul ki a nagypapa korú és az ifjú Nathan között. Bár kapcsolatuk nem indul zökkenőmentesen, kezdetben csak hullámvölgyek jellemzik viszonyukat, az évek során az ifjú Nat megtanul bízni, kötődni. Egyetlen vágya, hogy bokszoló legyen. Idős mentora végig mellette áll, segíti mind anyagilag, mind lelkileg, hogy álmát megvalósítsa.

Különös történet két emberről, akik vér szerint nem állnak rokonságban, ugyanakkor kapcsolatuk meghatóan fonódik össze igazi, szerető, támogató családdá, jóban, rosszban, egészségben, betegségben.

„– Nathan, elmeséled nekem annak a napnak a történetét, amikor rám találtál az erdőben?

– Hát persze, hogy elmesélem. Örömmel. Azt kívánom, bár több lehetőségem lett volna az életben elmesélni ezt a történetet. Mindenki beszélni akart róla, de senki nem akarta igazán hallani a tapasztalataimat. Mindenki azonnal azt kérdezte, vajon hogyan történhet ilyesmi és miért, majd a saját gyerekeikről kezdtek beszélni, és hasonló helyzetbe képzelték őket.[…] Tudtam, hogy az útjaink keresztezték egymást, és már soha nem válnak szét.”