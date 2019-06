A semmirekellő narkóst is meg lehet kedvelni

Gondoljunk csak bele, milyen érzelmek bugyognak fel bennünk akkor, ha egy igénytelen, lusta, lecsúszott, munkakerülő kábszerest kell elképzelnünk magunk előtt?

Minden bizonnyal nem a szimpátia lesz az első érzés, ami eluralkodik rajtunk, hanem sokkal inkább az ellenszenv, mégis, mikor egy ilyen fazont kell néznünk a mozivásznon, valahogy megváltozik a hozzáállásunk. Mint ahogy a Nagy Lebowski esetében is.

A Coen testvérpár valamennyiünk számára a Nem vénnek való vidékkel vált ismerőssé, de munkásságuk egyértelműen emblematikus darabja mai filmünk is. A főszereplő „Dude” Lebowski (Jeff Bridges) csupán egy semmirekellő, aki haverjaival jár bowlingozni vagy otthon füvezget, más nem nagyon történik vele. Egy szép napon viszont két verőember azt a feladatot kapja, hogy tanítsa móresre Lebowskit. Igaz, nem Dude-ot, hanem milliárdos névrokonát, de ugye tudjuk, milyen jó alapkonfliktust képes teremteni egy efféle félreértés. Az így beinduló események sorozata kicsit túlmutat főhősünk szürke (vagy inkább „zöld”?) hétköznapjain és jöhetnek az izgalmak dögivel. Végül kapunk egy humoros gengszterfilmet, nélkülözve annak az általában véresebb jeleneteit és csupán meghagyja magát egyfajta vígjátékszerűségnek.

A főszereplő, Jeff Bridges nagyon jól alakít, bár nem túl hálás a szerepe, ugyanis Lebowski sokszor idegesítően passzív és a nézőnek erős igénye van arra, hogy a buta félmondatai helyett legyen már végre egy értelmes vagy közel értékelhető megnyilvánulása. A forgatókönyvírói munka is hagy némi kívánnivalót maga után, ugyanis akadnak olyan kiszámítható jelenetek a filmben, amiket ha egy kicsit megerőltetik magukat, sokkal egyedibb megoldásokkal is kiválthattak volna. Viszont Jeff tényleg nagyon jó, ahogy a legtöbb mellékszereplő is, akik talán azért is tudnak olyan humorosak lenni, mert élvezik a szerepüket. A szövegek kifejezetten szórakoztatóra sikerültek, a film pedig nem veszi annyira komolyan magát, hogy a megúszós megoldások ellenszenvessé tegyék. Sőt, kifejezetten élvezetes vígjátékról beszélhetünk. Nem véletlen, hogy számos hollywoodi színész a kedvencei között emlegeti, sőt a kritika még tovább is ment az egyszerű filmként történő értelmezésen és rögtön Camus Közöny című regényét látják benne. Hát, én inkább egy csomó röhögést.