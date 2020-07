A dunaújvárosi József Attila Könyvtár dolgozói közül ezúttal Garbaczné Rapcsák Rita ajánlja Robert Masello: A Romanov-kereszt című kötetét.

„Bár az epidemiológiát sokan a hidegvérűek tudományának tartják, amelynek a művelői objektivitással és érdekmentes ítélettel reagálnak felkavaró dolgokra, Slater soha nem így közelítette meg a munkáját. Ő harcos volt, és ahhoz, hogy belevethesse magát a csatába, testközelből kellett ismernie az ellenséget.”

Tudósok és kétes hírű szerencsevadászok érkeztek

Dr. Frank Slatert, a hadsereg járványügyi szakértőjét egy balul sikerült akció után leszerelik, de civilként továbbra is alkalmazásban marad. Különleges megbízatást kap Alaszkában, ahol tudós társaival az elátkozottnak hitt Szent Péter-szigeten kutatnak a rettegett spanyolnátha vírusa után. De vajon hogyan kerülhetett a gyilkos kór a világ e távoli zugába? Segítségükre van Port Orlov polgármestere és törzsi vezetője, akinek szépsége és kedvessége nem hagyja hidegen dr. Slatert. Ám a szigetre nemcsak a tudósok érkeznek, hanem kétes hírű szerencsevadászok is. A kutatást nehezíti a sziget fekete farkasfalkája, s egy imbolygó járású lámpavivő alak is feltűnik időnként. A hívatlan látogatók nem várt eseményeket idéznek elő, veszélybe sodorva ezzel a küldetés sikerességét.

A történet visszaemlékezéseiben megismerhetjük a cári Oroszország utolsó napjait, egy szerelem kibontakozását, és egy hihetetlen megmenekülés kalandját is.

Végigkísérhetjük a híres a Romanov-kereszt útját, amelynek eredeti tulajdonosa nem volt más, mint maga Raszputyin.

„A feje fölé emelte a keresztet, majd a lány nyakába akasztotta, és úgy fordította, hogy lássa a hátlapját. A fejük olyan közel volt, hogy Anasztaszija érezte a leheletén az alkoholszagot, és látta a hullasápadt bőrt a rendezetlen választéka alatt. – Ez az én karácsonyi ajándékom neked. Nézd, gyermekem, nézd.

Egy felirat volt rajta, de a gyertyák villódzó fényében nehezen lehetett kivenni.

– Látod? Látod, mi van ráírva? – kérdezte a férfi. „– Az én kicsikémnek.” Malenykaja. Most már senki nem törheti meg a minket összekötő isteni szeretet láncait.”

Robert Masello az Egyesült Államok egyik legsikeresebb történelmi és misztikuskrimi-írója. Könyvei könnyed, szórakoztató regények, amelyekre jellemző, hogy egy-egy történelmi szálat ragad meg, és aköré épít fel egy-egy természetfeletti történetet.