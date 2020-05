A remény nem vész el

A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Gadanecz Júlia ajánlja Alan Gratz: Menekültek című könyvét.

Három dátum: 1939, 1994, 2015. – három élet/halál-helyzet. Josefet, Isabelt és Mahmudot kontinensek és évtizedek választják el, hármuk története mégis szorosan kapcsolódik egymáshoz. Mindhárom gyermek az életéért menekül. Josef és családja a koncentrációs tábor fenyegetése elől a náci Németországból, Isabel és családja a folytonos lázadások és éhezés elől Kubából, Mahmud és családja a polgárháború dúlta Szíriából.

„Mahmud nem igazán értette, miről beszél a férfi. Ismerte a törvény szó jelentését – csak éppen ott, ahol eddig élt, az nem létezett. Nem volt törvény. Csak bombák, halál és menekülés. És most is csak azt érezte, menniük kell, menni.”

Mindenki azért indul útnak, mert az életük és családjuk veszélyben van.

„Ez az út, ez az egész odisszea darabokra tépi a családját, apránként, mint ahogy az ősz csupaszítja levélről levélre a fákat.”

Elképzelhetetlen fenyegetettség, cápatámadás, bombázás, árulás…

De a holnap reménye sosem vész el.

Bátorság, küzdés, túlélés.

Mindent az új otthonért.

Alan Gratz tizennégy ifjúsági regény szerzője, legutóbbi, Menekültek című könyvével pedig felkerült a New York Times bestsellerlistájára. Josef, Isabel és Mahmud mind a képzelet szüleményei, a történeteik azonban valós eseményeken alapulnak.

A könyv egyaránt szól felnőtteknek és gyerekeknek.