A rácalmási RáJátszik Színjáték Kör vendégszereplése képekben

2021. október 9-én egy nagyszerű előadás részesei lehettek a Győry-kastélyba látogató színházkedvelők!

Ezt ne hagyja ki! Már saját szövetségesei sem bíztak Karácsonyban

A két felvonásos, szórakoztató krimi – Ördögné Ruszthi Anna rendezésében – Agatha Christie: Egérfogó c. színműve alapján készült. A színházi társulat 2015-ben mutatta be az első előadását a közönségének. Tagjai lelkes amatőrök. Egy -egy előadás sikeréhez mindenki hozzájárul az ötleteivel, tanácsaival, de díszlettel és jelmezzel is, vagy egy „csak” egyszerűen a jó hangulattal. Így tudnak csapatként jól működni. A siker arra ösztönözte a társulatot, hogy a környező településeken is bemutatkozzanak. A családjuk és a hivatásuk mellett vállalják a próbákat és a fellépéseket, s teszik mindezt ingyen, szívvel és lélekkel. A tehetségüket, és lelkes tevékenységüket felajánlásokkal díjazzák a támogatóik, köztük a perkátai közönség is.