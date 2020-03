A premier után megemlékeztek a Dunaújvárosi Bartók Táncszínház múltjáról

A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza legutóbbi bemutatója egyben tisztelgés is a 20 éves táncszínházi tagozat előtt. A premier után meg is ünnepelték az alapítókkal együtt.

Az évforduló alkalmából kiállítást is rendeztek a táncszínházi tagozat bemutatóinak plakátjaiból az intézmény aulájában, amit az ünnepi előadás után nyitottak meg, és a régi plakátok mellett a tánccsoport korábbi vezetőitől származó idézetek is helyet kaptak.

A bemutatóra meghívást kaptak a táncszínház korábbi vezetői és tagjai is. Az eseményen megjelent többek között dr. Rácz Attila „Ciceró”, Szögi Csaba, Énekes István, az együttes korábbi vezetői és természetesen ott volt Vári Bertalan táncművész, koreográfus, aki 2013 óta a társulat jelenlegi vezetője, az ünnepi bemutató koreográfus-rendezője.

Megjelent Szalay Tamás (Magyar Táncművészek Szövetsége), Török Jolán (Harangozó Gyula-, Bánffy Miklós-díjas táncművész, Nemzeti Táncszínház alapítója és korábbi igazgatója, Táncpedagógusok Szövetségének elnöke), Földi Béla, dr. Borsós Beáta, a színház korábbi igazgatója, és a táncszínház több alapítója is, de az eseményen részt vett Turóczi Rita és Suplicz Mihály is, akik a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttesben munkálkodnak a táncosok utánpótlásképzésében. Dr. ­Rácz Attila „Cicero” köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy nagyon jó látni, hogy a húsz éve megalapított, a város első hivatásos tánctársulata, Dunaújváros Táncszínháza még ma is él és virul, és köszönetet mondott Vári Bertalannak, hogy tovább élteti azt a magot, amit ő elvetett egykoron. Ez nem egy múló gondolat útján szökkent szárba, ezt a magot Wünsch Lászlón, Péterffy Attilán, Szögi Csabán, Énekes Istvánon, Neuwirth Annamárián keresztül a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttesben működő iskola alapozta meg. Ebből a tehetséges emberanyagból aztán két táncegyüttes is elindulhatott, az egyik a Közép-Európa Táncszínház, ami ugyanígy virágzik a mai napig, és sikerült a táncosoknak saját „fővárosukban”, Dunaújvárosban is társulatot alapítaniuk. Szomorúságának adott hangot, hogy ez a vonal elhalt. Abbéli reményét fejezte ki, hogy még sok jubileumot érjenek meg a jelenlévők.

Szögi Csaba 1983-ra emlékezett vissza, a dunaújvárosi alkotóműhely megalakulására, amit Énekes Istvánnal alapítottak meg. Ehhez csatlakoztak olyan neves koreográfusok, mint Janek József, Bognár József, vagy Szücs Elemér, akik sajnos már nincsenek az élők sorában. De olyan tehetséges fiatalok is lehetőséget kaptak, mint Román Sándor, az Experidance vezetője, aki itt készítette első koreográfiáját.