A Petőfi iskola diákja megnyerte a Táltos világ című mesemondó verseny területi fordulóját

Mint már arról korábban beszámoltunk, a Petőfi Sándor Általános Iskola másodikos kisdiákja, Molnár Zoé megnyerte a Magyar Versmondók Egyesülete és a NépmesePont által szervezett Táltos világ című mesemondó verseny területi fordulóját. A döntőt egy gála keretében valósították emg a szervezők június 12-én, ez volt a „Táltos Világ” Országos Népmese- és Népballada előadói találkozó. Zoé itt is Az egér farkincája című mesét adta elő, amelyet a területi versenyre is megtanult. A fináléban is kiemelkedő teljesítményt nyújtott, bronz minősítést kapott. A Petőfi iskola arról is beszámolt, hogy egy másik tanulójuk, a harmadikos Vaniel Vince is részt vett a megmérettetésen. Ő arany minősítéssel zárta a területi fordulót, így jutott be a döntőbe. Az állatok nyelvén tudó juhász című magyar népmesét adta elő, amelyet a zsűri szintén bronz minősítéssel díjazta.