A nyár legmágikusabb éjjelén minden lehetséges

A nyár legrövidebb éjszakáján, a nyári napfordulón életre kelhet a varázslat, és nagyobb eséllyel teljesülhetnek a vágyaink, mint bármikor máskor. A népi hiedelem szerint legalábbis.

A világ valamennyi kultúrájában június 21-e nap és a fény a sötétség felett aratott diadalának az ünnepe. A kereszténység előtti, természettel harmóniában élő ember a nyárközépi tűzgyújtással elsősorban a Napot kívánta megsegíteni a sötétséggel vívott küzdelmében, a tűz fényének erejével pedig az ártó szellemeket igyekeztek minél messzebb űzni.

A fény és a sötétség szembenállásának gondolata a keresztény kultúrába is begyűrűzött, ezért a kereszténység végül ezt a napot Keresztelő Szent János napjává tette. Európában több helyen, főleg északon és a szlávoknál volt jellemző, hogy Szent Iván éjjelén varázslatos praktikákat gyakoroltak az emberek, amelyek főként a szerelemhez és a termékenységhez kapcsolódtak.

Magyarországon jellemzően a tűzgyújtást kísérően Szent Iván-napi dalokat énekeltek az ünneplők, az asszonyok pedig illatos füveket, gyógynövényeket dobtak a szent tűzbe. A lángok közé vetett almából úgy tartják, a halottak is lakmározhattak, ha viszont élő ember evett belőle, azt elkerülték a betegségek. A tűz megvédi a termést a jégveréstől, megtisztít és védelmet nyújt.

A tűznek a párkeresésben is nagy szerepe volt, a lángok fölött átugráló lányok közül azokat választották a fiúk, akik a legtetszetősebben mozogtak. Manapság újra divat a rituális tűzgyújtás ilyenkor, és több településen is szerveznek rendezvényt, fesztivált a nyári napforduló illetve Szent Iván éjjele köré, ilyenkor általában elmaradhatatlan program a tűz körbetáncolása és a közös zenélés. A különösen elterjedt, újpogány természeti vallás, a wicca követői ezt az éjszakát Litha, a napisten ünnepének is tartják és az erősítő varázslatok végrehajtását erre az időpontra időzítik. Ők a természet szépségét, gazdagságát, a termékenységet és a férfiasságot ünneplik ilyenkor.