A nulladik napon a helyi együttesek koncertjein tombolhatnak a rockerek a Szalki-szigeten

Már csak kettőt kell aludni, hogy pokoli robajjal és nem csekély mennyiségű sörrel kísérve elinduljon az immár ötödik éve nálunk állomásozó Rockmaraton.

Az ország legnagyobb keményzenei fesztiválja Pécsről helyezte át székhelyét a dunaújvárosi Szalki-szigetre. A helyi jubileumot ünneplő metálőrület helyszínére délelőtt 10 órától várják az érkezőket, de már most borítékolhatjuk, hogy a legnagyobb fanatikusok vasárnap estétől várni fogják Rockfater jelzését.

A hétfő a helyi zenekarok koncertjeivel indul. Ez lesz a bemelegítő nap, olyannyira, hogy egy órától szól majd az élő zene, és hajnali kettőig meg sem állnak a decibelek. A Rockmaratont a Newton Feels nyitja, majd sorrendben a Pop Mockup, Band In The Pit, Raza-loca, Misfit River, Pentele Ska Club, Born Again, Ayahuaska, Ragadozók, Morhord, Warchief, The Morning Star, Jolly Jackers, Wrong Side következik, végül pedig a Rockbox zárja a bulit. Ezen a napon az Orff-rock tanya még felkészül, de a vendéglátóegységek és a szabadstrand tárt, metálvillázó karokkal várja a fesztiválozókat.

A városon belüli közlekedés is megoldott lesz, a külön fesztiválbuszjárat 17.45, 18.45, 19.45, 2.00, 3.00 és 4.00 indulási időpontokkal működik majd július 8–13. között a vasúti pályaudvar – Kertváros – autóbusz-állomás – Ady Endre u. – Dózsa mozi – Baracsi út – Szórád Márton Ált. Isk. – Szalki-sziget – Szórád Márton Ált. Isk. – Dózsa mozi – Ady Endre u. – autóbusz-állomás – Kertváros – vasúti pályaudvar útvonalon. Igénybe vehető vonaljeggyel és heti bérlettel is, de a 24-es számú buszkörjárat is használható a fesztivál ideje alatt.