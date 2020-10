A néprajzi kutatások cáfoltak minden hamisságot Penteléről

A város építésének 70. évfordulója alkalmából a múzeum rendezvénysorozatot szervezett. A szeptemberi negyedik előadást a nagyra becsült néprajzkutató és egyetemi tanár, dr. Lukács László tartotta.

A várostörténeti sorozat Dunapentele néprajza című előadására érkezett hallgatóságot Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója köszöntötte szeptember 29-én a második emeleti előadóteremben. Bevezetőjében kiemelte, hogy dr. Lukács László olyan, országosan elismert néprajzkutató, aki számtalan szállal kötődik a térséghez és a városhoz is.

Az esemény dedikációval kezdődött a néprajzkutató egyetemi tanár egyik kötetébe. Az aláírást a hallgatóság soraiban helyet foglaló középkorú hölgy kérte, aki a könyvben szereplő családi képen még csak hároméves kislányként látható.

Dr. Lukács László remek koncepcióval saját – a településhez kötődő – emlékein keresztül vezette végig a hallgatóságot az előadás során. Sok személyes vonatkozás és számtalan családi epizód is elhangzott.

Az egyik legérdekesebb ezek közül, amikor az előadó elmondása szerint egy rokona a városba érkezett tanítónak az ötvenes évek végén, abba az iskolába, ahonnan később az egész tanári kar olaszországi kirándulás során egyszerűen kint maradt. Azt is megtudhattuk, hogy a rokon aztán Franciaországba ment tovább, ahol villanyszerelőként dolgozott.

Egy másik történet a város gyors épülésének hogyanjára adott választ. A néprajzos kutató elmondása alapján egy unokatestvér személyes közreműködése révén informálódhatott a 150 százalékos teljesítmény titkairól, arról, hogy hogyan lehetett végrehajtani. Az előadó édesapja kőműves volt, így pontosan látta az ellentmondásokat a régi mesterek munkamódszerével teljesen ellentétesen működő nagyüzemi építkezéseken. Ott minden munkafolyamatot külön csapat végzett, és bizony a feszített tempóban gyakran olyan, akkoriban hatalmas kincsek számító munkaeszközök is a beton alá kerültek mint a mesteremberek által megbecsült pallók, de megesett, hogy még egy-egy talicska, ásó is.

Dr. Lukács László a kisgyermekkori emlékek után ugrott az időben. Iskolásként osztálykirándulással a vidámparkban, a hetvenes években egyetemistaként vasműlátogatáson. Később pedig a székesfehérvári Szent István Múzeum kiküldöttjeként dolgozott a városunk múzeumában is. Több kiállítást rendezett, számos kiállítást nyitott meg, és jó néhány elődadást tartott már városunk múzeumában. Jolly joker néprajzosként részt vett a múzeum 50. évfordulójának ünnepségén, és ő tartotta a Pentele 1000 éves évfordulójára emlékező városházi beszédet is.

Az előadó kiemelte, hogy munkája során tapasztaltak alapján általában mindig negatívan jellemezték a várost.

– Olyan vörösként, vörös posztóként jellemezték az itt élőket, mintha a lakosság maga kérte volna a Sztálin-szobrot vagy a nevet. Pedig az ideérkezők kifejezetten nagy része sorsüldözött ember volt, a sokféleség miatt változatos társadalmi, kulturális háttérrel. Menekültek ide kulákok, tolnai és baranyai svábok, volt egyházi emberek, egykoron vitézi címet viselő üldözöttek, akiket itt a városépítéséhez felvettek és dolgozhattak.

Az előadó elmondta, hogy annyira nem volt vörös a propagandával ellentétesen a település, hogy még 1956. adventi időszakában is – amikor kijárási tilalom volt érvényben – négy betlehemes csoport járta a pentelei házakat. A másik csaló dolog Dunapentelével kapcsolatban az, hogy úgy állították be a nagy nyilvánosságnak, mint egy nyomorúságos kis halászfalut, amely gyönyörű várossá lett.

Egyebek mellett elhangzott az is, hogy Dunapentelén bár nagybirtokos nem, de tizenegy középbirtokos is volt. Akik sikerrel gazdálkodtak a kifejezetten jó kukoricatermő területen, ahonnan a budapesti piacot – a jól termő takarmánynak köszönhetően – szinte teljesen el tudták látni sertéshússal. A kukoricasorok között megtermő borsót és babot szintén takarmányozásra használták, és sikerrel tenyésztettek a fővárosi zsidóság számára libákat és kacsákat is.

Azonban a néprajzi kutatások minden hamisságot alapvetően cáfoltak meg, mert Dunapentele valójában egy minden szempontból összetett és bonyolult mezőváros volt.

A városépítésre az ország minden részéről irányítottak embereket, így a Budapesti Néprajzi Múzeum munkatársait is idevezényelték, akik először maguk is fizikai munkát végeztek.

A néprajzi kutatások sokáig nem valósulhattak meg, vélhetően ideológiai okokból sok ellenzője akadt. De később egy tervezett múzeum számára a Budapesti Néprajzi Múzeum munkatársainak engedélyezték a munkát, ennek során gyűjthettek, sőt fotózhattak is.

Lukács László szerint a Dunapentelén feldolgozott témák a gyűjtésben részt vevő néprajzos kutatóknak később fő kutatási témái lettek. Nevet és elismerést szerezve az akkori fiatal szakembereknek, mint például Csermák Gézának is, aki a halászatot kutatta Pentelén. Ő később Franciaországba, majd Kanadába került, és ott a Kanadai Nemzeti Múzeum igazgatója lett. Azonban a dunapentelei kutatási anyag publikálására a hazai tudományos körökben sokáig nem nyílt lehetőségük.