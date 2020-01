A nárcizmus rabjai

Csodálattal adózom azon alkotók előtt, akik a különböző adókon párhuzamosan és követhetetlen iramban futó több száz sorozat közül képesek kiemelkedni azzal, hogy olyan témát választanak, ami idáig még nem volt.

A Jeges élet, ami lehetne egy „zs” kategóriás romantikus dráma érzékeny lelkű fiatal felnőtteknek is, inkább úgy döntött, valami egészen másra világít rá. Torokszorító témát feszeget, és nemcsak mutat, hanem mond is valamit.

Kat Baker (Kaya Scodela­rio) csodálatos jégtáncos karrierjét egy verseny során elszenvedett baleset hiúsította meg. Szólóban edzett és akár az olimpiáig is eljuthatott volna, de a súlyos sérülései olyan mély nyomot hagytak benne, hogy bizonyos elemeket (főleg azt, ami a nagy eséséhez vezetett) már nem mert megcsinálni. Egyetlen opciója az, hogy edzőként tevékenykedik tovább, ám Dasha, a nagynevű orosz edző és egykori bajnok lát benne fantáziát, és próbálja a páros karrier irányába presszionálni – így ugyanis még nem veszett el minden.

Kat húga, Serena (Willow Shields) is, aki viszont érzelmileg stabilabb, fizikailag terhelhetőbb, de kevésbé kecses és lenyűgöző, mint testvére. Eddig akár egy Fekete hattyú-koppintás is lehetne, ám itt nem azon van a hangsúly, hogy fiatal, szép és tehetséges lányok fanatikusan igyekeznek széthajtani magukat, hanem azon, hogy – egyébként nagyon sok esetben – milyen nevelés van a mértéktelen teljesítménykényszer súlya alatt roskadó emberek mögött. A lányok anyja, Carol (January Jones) bipoláris személyiségzavarban szenved, de ha a tüneteket elnyomja a gyógyszer, akkor is erősen és ártalmasan nárcisztikus. Viszont Carol nem szedi a gyógyszerét, mániás időszakában gyermekei felé támasztott irreális és kérlelhetetlen elvárásokkal próbálja kompenzálni a saját, fiatalon meghiúsult jégtáncos karrierje helyén keletkezett űrt. Mindeközben maga is egyre mélyebbre süllyed: adósságokat halmoz, felmond a munkehelyén, iszik. Nárcisztikus anyához méltóan választ egy feketebárányt (Kat) és egy aranygyermeket (Serena), akiket saját gyengeségéből adódóan szinte kifacsar.

A jégtáncos élet nehézségei, a traumákon való felemelkedés, barátságok és szerelmek, pénzügyi gondok, egy szóval a normál szürke élet viszontagságaival küzd meg Kat, miközben ott van mögötte Nárcisszosz, aki mindig megkíséreli visszarántani a mélybe. Lássuk, ki, mennyire mer erős lenni.