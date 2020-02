A monogámia halála, vagy örök érvényessége?

A magyar filmeket sokan élből elutasítják, pedig be kell látni, hogy hazai pályán is születnek izgalmas produktumok, és többet tudunk mutatni vígjáték gyanánt az egész estés ripacskodásoknál.

Nagypál Orsi debütáló nagyjátékfilmje a komédia és a dráma kellemes elegyét, és a nagy magyar párkapcsolati helyzetet mutatja be, már-már kínosan hiteles képet festve.

Főszereplőink, Bálint (Kovács Lehel) és Fanni (Radnay Csilla) egy átlagos, harmincas éveiben járó szerelmespár. Problémájuk hamar körvonalazódik: már öt éve együtt vannak, és bár egymás minden rezdülését ismerik, szembesülniük kell azzal a fájdalmas ténnyel, hogy a mókuskerék és a mindennapi rutin erősen rányomja a bélyeget a köztük lévő (vagy közülük hiányzó?) intimitásra. Fanni egyébként anyakönyvvezetőként dolgozik, munkáját szélsőséges érzelmi töltetekkel végzi, mondhatjuk, hogy néha már a könyökén jön ki a szerelem. Bálint urológus, szóval a nemiség valamennyire számára is átfordult valami másba, e mellé pedig társul az általános fásultság is. Szakítani persze nem akarnak, így inkább úgy döntenek, megkeresik azt a fűszert, amit rászórhatnak a kissé ízetlen szerelmi életükre. Ez a humor és a dráma forrása is egyaránt a Nyitva című filmben, gondoljunk például arra, ahogy prosztatavizsgálatot kérnek Bálinttól egy swinger-klubban, vagy arra, amint Fanni és Bálint megpróbálnak felszedni egy egyetemista lányt egy édes hármas kedvéért.

A monogámia létjogosultságát feszegető párbeszédek a maguk posványában tapicskoló barátokkal és rokonokkal, és az, amint a főszereplők élnek át a témával kapcsolatban, feszíti az egész filmet. Közben történnek értékváltozások és jellemfejlődések, a karakterek nem papírmasé, klisés figurák. A magyar társadalom, illetve párkapcsolat helyzetét úgy mutatja be, hogy nem akarja túlragozni, sem sarkítani, ehelyett megfelelő arányérzékkel dolgozik. Végül megtudjuk, hogy létezik-e monogámia vagy sem, és azt is, hogy Bálint a hosszú combú asszisztensnőjét, Fanni pedig az úszómestert választja-e. Az utazás a párkapcsolati problémák és a lélek gondjai között elég izgalmasra sikerült. A filmnek nemcsak a címe a Nyitva, hanem tárva marad néhány kérdés és megoldás is, de nem baj, nem szeretjük a nagy megmondásokat. A jó színészeket viszont igen, itt pedig azokból is akad elég.