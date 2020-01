A legjobb arcok a Vatikánból

A Netflix filmjei között az utóbbi idők legbájosabb alkotása született meg a Két Pápa személyében.

Noha kissé groteszkül hangozhat egy alapvetően egyházi témájú film kapcsán a bájos jelző, azért annak, aki megnézi, valószínűleg az elsők között jut eszébe ez a szó.

A film XVI. Benedek pápa és Jorge Mario Bergoglio érsek (később Ferenc pápa) kapcsolatát mutatja be. A film elején valós archív felvételeknek köszönhetően betájolhatjuk magunkat az időben – egy pillanatra bevillan II. János Pál pápa temetése is, majd síró tömeg és mindenfelé nyüzsgő bíborosok jelennek meg a képernyőn. 2005-ben vagyunk, és pápaválasztás előtt áll az egyház. Nem elsőre, tehát nem egybehangzóan, de kinevezik Joseph Aloisius Ratzingert, akiről már az előtt érezhetjük, hogy egy konzervatív, vaskalapos ember, mielőtt elérkeznék egy komolyabb jelenetéhez (itt mondjuk a dicsőség Sir Antony Hopkinst illeti). Néhány évnyi pápaság után az ismert, de a filmben nem annyira részletezett okok miatt lemondani készül, helyére pedig a saját érseki pozíciójától lemondani akaró Bergogliot (Jonathan Pryce) szánja. Az érsek egyébként egy nyitott vallásfilozófiát képvisel, a világot és Istent is változónak látja, szereti a focit és a popzenét is, népszerűsége így, nem meglepően, elég magas.

Két ellentétes személyiségű atya diplomatikus forrókása-kerülgetését nézhetjük végig, helyenként mosolyogva, helyenként meghatódva, mert a vállalás bár merész volt a Netflix részéről, abszolút megérte.