A legfontosabb dolog: a zene mindenkié

Különleges zenei eseményre várta a dunaújvárosi római katolikus plébánia, hivatalosan a Krisztus király főtemplom vasárnap délelőtt a zenekedvelő dunaújvárosiakat.

Vendégük a pécsi Pannon Filharmonikusok voltak. A pécsiekről néhány szót: a mai társulat elődjét 1811-ben Lickl György, bécsi zeneszerző alapította. A több mint 200 éves múlttal bíró pécsi zenekar másfél évtizede látványos fejlődésnek indult, amelynek eredményeképpen mára az ország meghatározó együttese és márkája lett.

A dunaújvárosi koncert esetében nem a teljes zenekarra kell gondolni, hanem a tagok közül a csellókvartettet adó négyesre, B. Révész Líviára, Janzsó Ildikóra, Pechan Dávidra és Székely Ondra.

Érdekes kezdeményezés a pécsieké, és egy országos turnén mutatják be a programjukat, az elképzelésüket. Már a turné elnevezése is sokat mondó: Legyen a zene mindenkié! A Pannon Filharmonikusok ez év őszétől egy új, hagyományteremtő céllal elindított programsorozatba kapcsolódott be.

A programsorozat lényege: a Pannon Filharmonikusok muzsikusaiból álló kamaraformációk havi egy alkalommal ingyenes szabadtéri koncerteket adnak a dél-dunántúli régió huszonnégy városában. Dunaújvárosban vasárnap délelőtt szép időben, szép érdeklődés mellett zajlott le az előadás.

De mit is jelent a Legyen a zene mindenkié? Elsősorban a műfajválasztást. Ugyanis a pécsiek nemcsak a komolyzene klasszikusait adják és adták elő Dunaújvárosban, valamint az országban, mint például Bach vagy Wágner, hanem a könnyűzene etalonjának tartott Beatlesnek, és a blues koronázatlan királynőjének, a botrányhős, Janis Joplinnak (aki mindössze huszonhét évesen kábítószer-túl­adagolásban meghalt) az „örökzöldjeit” is játszottak. Vagyis minden korosztálynak, minden ízlésnek mutatni akart valamit a pécsi cselló­kvartett, hiszen a zene mindenkié.