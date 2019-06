A kriminalizálódott fiatalok kendőzetlen sorsa

Amíg bizonyos filmes műfajok gondolkodás nélkül ontják magukból a mozikat, addig vannak zsánerek, amikből csak elvétve készül néhány darab.

Talán azért, mert nem adnak túl sok mozgásteret, mint például a börtönmozik. Nem csoda, hiszen a helyszín mindig börtön, a főszereplő ebből fakadóan pedig bűnöző, aztán lehet figurázni, hogy mennyire verik meg rabtársai vagy a fegyőrök a börtönben, és mindez a tizedik, huszadik vagy hetvenedik percben történik-e. A Starred Up azért ennél többet tud.

A film főszereplőjét legtöbben a Skins című BAFTA-díjas sorozat James Cookjaként ismerte meg a világ, és Jack O’Connellt karaktere miatt azóta is olyan filmekben igyekeznek szerepeltetni, ahol valami vérbeli suttyót, sokat látott- szenvedett kriminalizálódott fiút vagy hasonló, sötét, hányatott sorsú karaktert játszon. Nincs ezzel semmi baj, mert most is gyönyörűen hozta Eric Love-ot, a Starred Up főszereplőjét. Ericet a fiatalkorúak börtönéből szállítják át a nagykutyák közé. Az ifjú bűnözőt nem igazán töri meg a börtönélet, magaviselete kritikán aluli, rendszeresen keveredik összetűzésbe a többi fogvatartokkal. A srácban azonban van remény, amit meg is lát egy kisebb terápiás csoportban működő szociális munkás, Oliver (Rupert Friend). Ő mindent megtesz, hogy jobb útra térítse Ericet, de nyomást gyakorol rá a szintén ott raboskodó édesapja, Neville (Ben Mendelsohn) is. A fiú rövidesen választás előtt fog állni, melyik oldal mellett is táborozzon le, mert szíve mindkét felé húzza.

A film ennyi alapján nem a legérdekesebbnek tetsző alkotás valaha, de a maga műfajában nagyon is az. Minden hatásvadász, extra elemet kerülve olyan hitelesen mutatja be a bűntetés-végrehajtási intézetek kemény világát és farkastörvényeit, mint nagyon kevés más. Hogy mitől ilyen hitelesek a legkisebb filmelemek is, arra a választ Jonathan Asser forgatókönyvíróban kell keresni. Ő ugyanis saját börtönélményeit emelte be a filmbe, ettől lett minden olyan hatásos és különleges.

Bár az angol dráma egy nagyon mély üzenetű, kemény és igen jól sikerült film, azért nem árt akár kétszer is megnézni, mert sok pozitívuma mellett tele van zavaros kapcsolatokkal és elemekkel, de piros pontból még így is több jár neki.