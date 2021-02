A két nemzet több évszázados rivalizálásnak vetett véget

Fontos dátum volt 1963. január 22-e nemcsak a francia és német nép, hanem egész Európa történelmében, mert azon a napon kötötte meg Franciaország és a Német Szövetségi Köztársaság az Elysée-szerződést.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A két nemzet közötti megbékélést és a tartós békét előirányzó egyezséggel az aláírók, Charles de Gaulle francia elnök és Konrad Adenauer nyugatnémet kancellár ezzel az okmánnyal több évszázados rivalizálást zártak le. Az Elysée-szerződés megalapozta a francia és a német nemzet közötti megbékélést, de ugyanakkor lehetővé tette Európában a tartós béke megteremtését is.

A második világháborút követő időket a francia–német kapcsolatokban az egymáshoz való közeledés korszaka jellemezte. Itt fontos szerepet játszott az NSZK-nak (Német Szövetségi Köztársaság) a ­NATO-ba való felvétele, amit Franciaország is támogatott, valamint a római szerződés aláírása, ami megteremtette az Európai Gazdasági Közösséget, a mai Európai Unió elődjét.

Mind Párizsban, mind pedig Bonnban rájöttek arra, hogy Európa békéjének záloga a tartós francia–német megbékélés megteremtése lesz, a múltat végérvényesen le kell zárni, és a jövőre kell koncentrálni. Igaz, ehhez olyan politikusokra volt szükség, mint Robert Schuman, az európai integrációs folyamat egyik kezdeményezője, az Európai Parlament első elnöke, akit nem véletlenül hívnak még ma is az „egyesült Európa atyjának”, továbbá Konrad Adenauer, az NSZK első kancellárja és Charles de Gaulle.

Négyszemközti megbeszélésre is sor került a két politikus között

Komoly előkészítő munka után aláírás

De Gaulle 1958-as köztársasági elnökké való megválasztása után, a francia külpolitika jelentősen megváltozott. A tábornokból lett elnök, aki hazájában háborús érdemei végett nagy népszerűségnek örvendett, Európa meghatározó szerepét sürgette a világpolitikában, és ehhez feltétlenül szüksége volt a francia–német kapcsolatok normalizálására. Ezért De Gaulle 1958 szeptemberében fogadta Konrad Adenauer nyugatnémet kancellárt családi birtokán, ahol megalapozták kapcsolatuk jövőjét. Két év múlva ugyancsak a francia elnök magánbirtokán találkoztak, ekkor már részletesen kidolgozták Európa jövőjével kapcsolatos közös álláspontjukat. Négyszemközti megbeszélésre is sor került a két politikus között, amelyről nem készülhetett jegyzőkönyv, viszont a találkozót követően intenzív tárgyalások kezdődtek a két ország illetékes minisztériumai között. A közös elképzelésről szóló összefoglaló jelentést 1962 decemberében készítette el a két ország külügyminisztere. A terv az volt, hogy Adenauer 1963. január 21–22-én Párizsba látogat, és akkor a francia fővárosban aláírják a dokumentumot. Egy héttel a találkozó előtt viszont rendkívüli helyzet állt elő, ugyanis de Gaulle egy sajtótájékoztatón bejelentette, hogy létrehoznak egy önálló, nemzeti atomhaderőt, valamint azt, hogy megvétózza Nagy-Britannia csatlakozását az Európai Gazdasági Közösséghez. A nyugatnémet külpolitika így kényes helyzetbe került, hiszen szövetségi és partneri viszonyban álltak az amerikaiakon és franciákon kívül az angolokkal is.

A bizonytalanság ellenére az NSZK kormánya azt a döntést hozta, hogy a franciákkal tervezett megállapodást helyezzék szerződésformába, így az ország alaptörvénye szerint az parlamenti jóváhagyást is igényel.

Ezzel a döntéssel a bonni kabinet lehetőséget biztosított arra, hogy egy későbbi parlamenti ülésen az üggyel kapcsolatos összes felmerülő kérdést megválaszolják.

Az Elysée-szerződés aláírása

1963. január 22-én Párizsban aláírták az Elysée-szerződést, amely az aláírás helyszínéről kapta az elnevezést. Az Élysée-palota 1848 óta a francia államfő hivatalos rezidenciája. A szerződést francia részről Charles de Gaulle elnök, Georges Pompidou miniszterelnök, német oldalról Konrad Adenauer kancellár írta alá, s az okmányt szentesítette kézjegyével a két ország külügyminisztere is. A dokumentumot nem szerződéses formára tervezték, hanem a két ország közötti együttműködés irányelveit lefektető szándéknyilatkozatnak készítették el. A szöveg ezért viszonylag rövid, és inkább keretszerződésre hasonlít. Ami a tartalmát illeti, a francia–német együttműködés fő célkitűzéseit és a hozzá kapcsolódó intézményrendszert szabályozza. A két ország vezetője megállapodott abban, hogy a jövőben rendszeresen találkoznak egymással, és közös álláspontot alakítanak ki a külügy, a honvédelem, az oktatás és az ifjúsági csereprogramok terén. A szerződést a francia törvényhozás nagyobb viták nélkül elfogadta, német részről viszont heves reakciót váltott ki, megosztottság mutatkozott e kérdésben, a keresztény–liberális kormánykoalícióban, de még a CDU-CSU pártszövetségben is. Végül is a Bundestag (a Németországi Szövetségi Köztársaság parlamentjének alsóháza) hosszas vita után, 1962. május 8-án ratifikálta a szerződést. A nyugatnémet képviselők viszont csak úgy voltak hajlandók jóváhagyni az Elysée- szerződést, ha azt kiegészítik az NSZK-nak a NATO-hoz való hűségnyilatkozatával, ami kiváltotta a francia elnök felháborodását. A nehézségek ellenére a szerződés 1963. július 2-án életbe lépett, miután a felek kicserélték egymás között a ratifikációs okmányokat.

A szerződés kiállta az idő próbáját, továbbra is a francia és a német nép közötti bizalom záloga, és az egységes Európa biztonságának meghatározó tényezője.

Charles André Joseph Marie de Gaulle

Az 1890. november 22-én Lille-ben született francia tábornok, későbbi francia köztársasági elnök a huszadik század francia történelmének meghatározó személyisége volt. Apja ősi francia arisztokrata családból származott normandiai és burgundiai ősökkel, anyja pedig elszegényedett vállalkozók leszármazottja volt Lille ipari régiójából. Katonai pályára ment, részt vett az első világháborúban is, ahol német fogságba került. A világháború után Lengyelországban a francia katonai misszió tagja volt, ezzel Párizs célja az volt, hogy támogassa a lengyeleket a szovjetek elleni háborúban.

De Gaulle kiképzőtisztként tevékenykedett a lengyel gyalogságnál, több csatában is részt vett, ezért megkapta a legmagasabb lengyel katonai kitüntetést. Őrnaggyá léptették elő, és lengyelországi karriert ajánlottak neki, ő azonban visszatért hazájába, és vezérkari tisztként dolgozott tovább. Már akkor foglalkoztatta a tankok fejlesztése, mert szerinte a jövő gyors háborújához nélkülözhetetlenek lesznek a tankok. Nem hallgattak rá, pedig igaza volt, Franciaország második világháborús gyors kapitulációjának egyik oka éppen ez volt. A második világháborúban a francia nemzeti függetlenség feltétlen híveként szervezte és irányította a francia ellenállási mozgalmat, személye egy volt a szabad Franciaországgal. A háború után alkotmányos reformot, a nemzeti érzelmeket hangsúlyozó erős államot teremtett Franciaországban. Hazájában „Le Général” (A Tábornok) becenéven volt közismert.

1958-ban megválasztották köztársasági elnöknek, hivatali ideje alatt lett független Algéria és más, valamikori francia gyarmat, valamint arra az időszakra estek az országszerte kialakuló diáklázadások és tömegsztrájkok. Nagy hatású szónok volt, kitűnő memoárokat írt a francia ellenállási mozgalomról. Az 1969. április 27-i népszavazás eredményeként másnap lemondott elnöki tisztségéről, majd visszavonult a politikai életből. Váratlanul hunyt el, 1970-ben, két héttel nyolcvanadik születésnapja előtt.

Konrad Adenauer

Kölnben született 1876. január 5-én, az Adenauer család harmadik gyermekeként.

Az erős katolikus, kispolgári családi háttér alapvetően meghatározta későbbi személyiségét. Középiskoláját Kölnben végezte, 1894-ben érettségizett, majd Freiburgban, Münchenben és Bonnban végezte jogi és közgazdasági tanulmányait. Kölnben kezdett el jogászként dolgozni.

Már fiatalon szerepet vállalt a közéletben, egyetemi évei után belépett a katolikus Centrum Pártba, 1917 és 1933 között Köln főpolgármestere volt, de a nácik felmentették tisztségéből, majd az 1944-es Hitler elleni merénylet után börtönbe zárták. A háború után 1945-ben ismét őt választották meg Köln főpolgármesterének, majd részt vett a Rajna-vidéki CDU (Kereszténydemokrata Unió, Németország nagy konzervatív néppártja) megszervezésében. A CDU országos vezetőségébe is beválasztották, 1948-ban az ő irányítása alatt dolgozták ki a nyugatnémet alkotmányt. A következő évben szövetségi kancellárrá választották meg, Adenauer az elszigetelt és elszegényedett ország mielőbbi felemelkedését tűzte ki célul. Robert Schuman akkori francia külügyminiszterrel kidolgoztak egy közös tervet, ami létrehozta az Európai Szén- és Acélközösséget, amiből majd később hat állam részvételével létrejött az Európai Gazdasági Közösség.

A Marshall-tervre, valamint átgondolt gazdaságpolitikájára támaszkodva gyors gazdasági fellendülést ért el, ezzel sikerült a szociális ellentéteket is csökkentenie. Kancellári működése alatt szorosabb kapcsolatot alakított ki a Szovjetunióval is, moszkvai látogatása után a szovjetek hazaengedték az utolsó több ezer német hadifoglyot is. Azután diplomáciai kapcsolat létesült a két ország között.

1963-ig volt kancellár, a CDU országos elnöki tisztségét viszont egészen 1966-ig betöltötte, vezetése alatt a CDU befolyásos tömegpárttá vált.

1967. április 19-én hunyt el, 91 éves korában.

Felhasznált irodalom:

Gazdag Ferenc: A francia–német együttműködés évtizedei.

Francia–német kibékülés, mult-kor.hu, 2003.

Negyvenéves az Elysée-szerződés, ujszo.com, 2003.

De Gaulle, Charles. Háborús emlékiratok.

„A demokrácia számunkra világnézet”. Beszédek és beszélgetések, 1946–1967; Konrad Adenauer Stiftung.

M. Szebeni Géza: Charles de Gaulle. Egy konzervatív forradalmár.