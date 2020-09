A két gitáros mágiájával csodát tett, szép estét szerzett a zene

Nagyon kellemes ajándékkal lepte meg a törzsközönségét Hoffmann János, a nevét viselő kávéház tulajdonosa Dunaföldváron. Egy élőzenekaros koncerttel egy kellemes nyárestén, a teraszon, a közelmúltban.

Az esti program műsorán a rock műfaj legkellemesebb, fülbemászó örökzöldjei követték egymást. A vendégek már a dalok intrójára összenéztek, jelentőségteljesen bólintottak egymásnak, majd szép csendesen végigénekelték a számokat. Mintha a két zenésszel közös koncertet nyomtak volna. A sikert mindannyian közösként ünnepelték. A zene a két kiváló gitáros mágiájával csodát tett, boldog estét töltöttek el együtt.

Sikeres, kellemes esténk volt

Hoffmann János, az esemény rendezőjeként is érthető elégedettséggel nyilatkozott:

– A korábbi időszakban rendszeres fellépőink volt a Péter & Pan gitárduó, és most a koncertre érkező vendégeinknek és a zenekarnak is örömöt adott ez a találkozás. Bízom benne, hogy augusztusban lesz folytatása ennek az estének. Mellettük egy másik, akusztikus gitáron játszó együttest is várunk a színpadunkra. Örömmel látom, hogy a közönség már ki volt éhezve erre a produkcióra, amire a Facebook-oldalunkon invitáltuk őket. Elsősorban az idősebb korosztály érkezett meg erre az eseményre, de érdekes volt látni, hogy a véletlenül betoppanó fiatalokat sem riasztotta el ez a régi vágású gitármuzsika. Ez egy nagyon kellemes, békés este lett, amelyen a jó zenéhez főleg finom borokat, hosszúlépéseket és az Aperol Spitzet fogyasztottak a vendégeink.

Péter & Pan gitárduó

Lengyel Tibor és Balázs Péter Szegedről érkezett és már húsz éve, különböző formációkban játsszák a jófajta közönségkedvenc rock-, blues- és countrymuzsikát. Nagyon jó ízzel, jelentős rutinnal és áldott tehetséggel szólaltatják meg a dalokat. Sajnos a dobost és a basszusgitárost csak digitálisan, a magabiztos zenei alapokkal hozták el, de hallva, hogy mire képesek, nagyon sajnáljuk, hogy a kedvezőbb gázsi miatt ezúttal a pendrive-on raboskodtak.

– Úgy érzem, hogy ezek a dalok ma este megfogták a közönséget, és ez nagy örömöt ad nekünk. Velük egy műfaj született meg, ezért soha nem fognak kimenni a divatból. Van olyan dalunk, ami 1942-ből származik, ez a Blue 66 és ma is boldogok tőle az emberek.

Talán egyszer az eredeti felállásban is eljöhetnek

A zenészek szerint: – Jó dolog, hogy sokan vannak, akik (velünk együtt) az igazi zenekari fölállást jobban szeretnék, és talán egyszer úgy is eljöhetünk majd Dunaföldvárra. Mindenki szereti a teljes élő zenekari hangzást, de sajnos egyre kevesebben vannak azok, akik azt kifizetni is szeretik… Valahol errefelé bújik meg az igazság – mondták nevetve. – Más zenei irányokat, mint például a countryt is szívesen játszunk, igaz azt már teljes fölállással. Nagyon szívesen jöttünk vissza Dunaföldvárra, és reméljük, hogy legközelebb rövid idő után találkozhatunk ezen a helyszínen! Az ilyen helyeken szeretünk igazán fellépni, ahol zeneértő közönség foglal helyet az asztaloknál, pláne, ha ismeri és kedveli is ezt a műfajt. Itt egy remek teraszon találkoztunk a közönséggel, akár itt is folytathatjuk legközelebb.