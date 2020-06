Múlt héten pénteken jelent meg a dunaújvárosi Mezmerized zenekar Rage című kislemeze. Ehhez szöveges klip is készült.

A fülbemászó refrén, órákkal később is visszaköszön az ember agyában

Jól eltalált egyensúly jellemzi a Rage című számot. A metál és az elektronikus zene ötvözésével modern, de klasszikus metál alapokra épülő zene jött létre. Teljesen sallangmentes a szám, jól meg van írva, van eleje, felfutása és vége. Nincs egyéni magamutogatás, mindenki a zenének rendeli alá a játékát. Mindemellett a jó ritmusú riffek dühösen ütik gyomorba a hallgatót. Külön dicséretet érdemel a session dobos, aki kiváló lábtechnikával rendelkezik. A fülbemászó refrén, órákkal később is visszaköszön az ember agyában.

Őszintén felkeltette az érdeklődésemet a nagylemez iránt. Ezt letettétek, óriási gratula!

Már az ötödik kislemez

A rendkívül termékeny banda már az ötödik kislemezét adja ki a zenekar megalakulása, 2019 nyara óta. Az utóbbit a Blood Blast Distribution terjeszti, ami a nagynevű Nuclear Blast kiadó és a Believe digitális terjesztő közös, új vállalata.

A Mezmerized zenekar Rage című kislemeze felkerült két Spotify lejátszási listára, a Heavy Queens és a New Metal Tracks-ra is. Az Apple Music a Breaking Metal listán mutatja be az új számot, amíg a Tidal a Hybrid Theories listán.

A kislemez borítóját és a klipet Gustavo Sazes készítette, aki olyan zenekarokkal dolgozott eddig, mint az Amaranthe, Machine Head, Arch Enemy, vagy az Epica.