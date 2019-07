A helyi bandákkal indult a lightos nulladik nap

Szó szerint dübörög az 5. dunaújvárosi Rockmaraton, a Szalki-sziget feketébe öltözött, és már a kora délutáni órákban elkeltek a legjobb sátorhelyek.

A nulladik nap szelíden, de korántsem szolidan indult.

Igaz, hogy csak egy helyszínen, de már egy órától szólt az élőzene. Hétfőn a dunaújvárosi zenekarok mutatkoztak be. A Barba Negra nagyszínpadon a Newton Feels kezdett, és ahogyan a srácok fogalmaztak: „igyekeztek nem elpusztítani a helyszínt, mielőtt beindulna a buli”. Új dalokat is hoztak, amiket legalább olyan lelkesen adtak elő, mintha telt ház előtt játszottak volna. Őket a Pop Mockup követte a még mindig szerényen iszogató közönség nagy örömére. A ´90-es évek HC zenéinek feldolgozásával karriert kezdő banda ma már nemes egyszerűséggel „antipopot” játszik, de azt nagyon. Olyan nagyon legalább, mint a Band in the Pit. Ez az a csapat, amelyet aztán tényleg a legkevésbé sem érdekel, hogy egy aránylag kedvezőtlen órában kell még maroknyi közönség előtt zenélni, teljes mértékben képesek voltak átszellemülni és örömzeneként megélni az „utazós metált”.

A délutáni matiné estére egész komoly „before buliba” csapott át, még a helyi erők is képesek voltak olyan neveket felvonultatni, akiket a messziről érkezettek is jól ismertek.

Off programok még nem voltak, de a tanyában üldögélő fesztiválozók már készültek a másnapi rockersimogatásra. Ahogy a tanya még felkészülő üzemmódban volt, addig az aréna és a Hammerworld színpad is várt a sorára.