A hatvanas, hetvenes éveket idézi vissza majd a táncszínház

Bár még nem tudni pontosan, mikor lesz a bemutatója, pláne azt nem, hogy már közönség előtt, vagy az online térben, de azért elkezdődtek egy új, táncszínházi bemutató előkészületei Budapesten. A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza művészei a Nem leszek a játékszered című előadás próbáit kezdték meg az elmúlt héten.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Dunaújváros

Csadi Zoltán, az előadás rendezője a következőképpen vélekedik az előadásról: „A produkció ötlete abból az élményből fakadt, amit gyerekként nagyon erőteljesen éltem meg otthon. A hatvanas, hetvenes évek slágereit, a táncdalfesztiválok betétdalait gyakran hallottam otthon a szüleimtől, nagyszüleimtől. Valahogy ezek beleivódtak a mindennapokba. A háttérben ott voltak mindig, és erős lenyomatát adták annak az érzetnek, hogy ez az időszak a szüleim számára milyen nagy jelentőségű, sok tekintetben a fiatalságukkal, a vágyaikkal, a reményeikkel teli időszak volt. Az iskolában pedig találkoztam egy másik nézőponttal is, amikor a történelemórákon tanultunk arról, hogy milyen nehéz volt ez az időszak társadalmi szempontból, a cenzúra szempontjából. Az államszocialista rendszer az embereket hogyan próbálta megtörni, és a hatalom maga alá rendelni. Úgy éreztem, hogy ebből a kettősségből lehetne egy izgalmas, különleges produkciót létrehozni. Ennek az eredménye lesz majd a Nem leszek a játékszered című előadás. Nagyon emblematikusak ezek a dalok, amik szerepelnek a készülő produkcióban. Mindegyiknek a harmóniája, a dallama itt van, itt él velünk. Amikor ez előjön, a rádióból meghalljuk, egy csomó emléket és élményt előhív bennünk. Bár én nem éltem abban a korban, de úgy érzem, ebben a visszatekintésben azért benne van az az érzés is, hogy a szüleim generációjának a fiatalsága volt, és van benne egy megszépítő visszatekintés. Ehhez képest ez az előadás próbálja patikamérlegre helyezni, és egyensúlyban tartani a pozitívumokat és a negatívumokat is a korszakkal, az élménnyel kapcsolatban. Úgy érzem, ezek a dalok sokat fognak segíteni ebben, illetve a szövegek, amik szerepelnek az előadásban, no és a rengeteg mozgás – merthogy ez egy táncszínházi produkció, amiben a gesztusnak, a mozgásrendszernek, a táncnak legalább olyan fontos szerepe van, ha nem fontosabb, mint amilyen a daloknak, vagy a prózai, verses elemeknek. Egy összművészeti produkciót szeretnénk létrehozni, és azt gondolom, hogy a legjobb csapatot sikerült ehhez megtalálni.”

A Táncdalfesztivál leghíresebb, győztes dalaiból válogattak a darabba

Siménfalvy Ágota, az egyik főszereplő már nagyon várta a próbafolyamatot. „Ismerős a csapat, Csadi Zoltán rendező, Kecskés Tímea kolléganőm és a Varidance táncosai, hiszen a Twist Olivérben is együtt dolgozhattunk. Ez most más típusú, más zenei világú előadás lesz, és nagyon nagy feladat hárul ránk zeneileg, énektechnikailag is. E pillanatban a dalok összeéneklésénél tartunk. Sok táncunk lesz az előadásban, és egy furcsa világba szeretnénk elkalauzolni a nézőket. A táncos múltamhoz való visszanyúlás is elég fontos lesz, újra kondiba kerülni, pláne ez után az időszak után, amikor egy nagy leállás volt, és van a színházakban. Reméljük, hogy minél hamarabb újra találkozhatunk a közönséggel, a kész produkcióval. Fantasztikus dalok hallhatóak benne, a hatvanas évek hangulatát idézik vissza, a Táncdalfesztivál-győztes, leghíresebb dalaiból válogattunk.”

Kecskés Tímea, a másik női főszereplő így fogalmazott: „Nagyon jó érzés ilyenkor próbálni, amikor már hónapok óta nem tudtam dolgozni. Ilyenkor különösen mást jelent énekelni és szöveget mondani, és nagyon jó érzés készülni a darabra. Kuriózum lesz, biztos vagyok benne. Nagyon sok összetevő, a tánc, az ének, a próza, az élő zenekar egyaránt különlegessé teszi. Mindig nagyon jó élő zenekarral énekelni és játszani egy ilyen összetett darabot. Szívből örülök annak, hogy Vári Berci táncosaival lehetek egy darabban ismét, és Csadi Zoltánnal dolgozhatunk. A Twist Olivérben dolgoztunk először együtt, és nagyon élveztem a közös munkát. Átgondolt, érdekes rendezések kerülnek ki a keze alól.

Dunaveczki Éva, a darab koreográfusa elmondta, a hatvan percesre tervezett darabban körülbelül tizennégy sláger szerepel, amiből egyértelműen látszik, hogy sok táncos jelenet lesz a tánckar és a játszó színészek számára is. Mint mondta, koreográfusként ez számára nagy kihívást jelent, de bízik benne, hogy meg fogják ugrani ezt a magasságot, és egy jó előadással gazdagszik a Bartók repertoárja.