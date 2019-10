A határon túl mutatták be, mit tudnak a Vasasban

Immár tizenkettedik alkalommal szervezték meg az Ilyenek vagyunk nemzetközi folklórfesztivált a Lévai járásban.

A rangos nemzetközi megmérettetésen a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes is részt vett Szőke Genovéva és Suplicz Mihály vezetésével – tájékoztatta lapunkat Kováts Rózsa, a Munkásművelődési Központ vezetője. A Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes Alapítvány segítségével jutottak el a Takí sme fesztiválra, ami a határon túli magyarok számára egy rendkívül rangos CIOFF (International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folkart) fesztivál, amelynek célja a néphagyomány megismertetése a járás lakosaival, így biztosítva annak továbbélését is.

A Vasas csoportja Léva meghívására érkezett. A tánckaraván idén a járás három városa, Léva, Zselíz és Ipolyság mellett Garamkelecsényben (Hronské Kľačany) és Paláston állomásozott. Voltak visszatérő csoportok, emellett több formáció első alkalommal vett részt a tánckaravánon. A Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes szintén első alkalommal lépett fel a fesztiválon. Mint kiderült, ez volt egyben az első felvidéki szereplésük is.

A Vasas az ifjúsági és nagyegyüttes tizenkét párosával érkezett a fesztiválra, hogy bemutassa a magyarországi néptánc jellegzetességeit. Ezúttal somogyi, sárközi táncokat, keménytelki férfitáncot vittek, de Cinka Panna lánytánccal és huszár verbunkkal is kedveskedtek a nézőknek. A tánckaraván nyitónapján a lévai Dituria bevásárlóközpont épületében a külföldi tánccsoportok mutatkoztak be. A magyarországi vendégek az olasz csapattal egyetemben keresték fel a város egyetlen magyar alapiskoláját, a Juhász Gyula Alapiskolát és a tanulóknak tánclépéseket is oktattak. A fesztivál ideje alatt a Vasas tagjai táncoltak fényezett márványon, flaszteren, térkövön, füvön, földön, linóleumon és szőnyegpadlón egyaránt a nagyon jó hangulatú fesztivál öt napja alatt.

Kováts Rózsa elmondta, egy református kollégiumban szállásolták el őket, ahol egy táblán olvashatták, hogy a magyar kormány támogatásával újították fel. Itt kristálytisztán láthatták, tapasztalhatták, mennyire szeretik Léván Magyarországot.