A gördeszkázásnak a lényege, hogy odacsapjuk magunkat

Petrányi Zsolt művészettörténész, egyetemi tanár 2001-től 2005-ig volt a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézet igazgatója, majd öt éven keresztül a Műcsarnok főigazgatója. Most az International Buisness School tanára, a Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményének főmuzeológusa, gyűjteményvezetője. Ő rendezte az 57. Velencei Biennálé magyar pavilonjának Peace on Earth című kiállítását Várnai Gyula Munkácsy-díjas képzőművész alkotásaiból. A Slam Poetry műfajának megteremtője, gördeszkás. Emlékeiről kérdeztük a Bartók kávézóban.

– Beszélgetésünk előtt betért a Halászcsárdába. Hogyhogy?

– Művészettörténészként is egy nagyon érdekes hely, nem csak a halászlé miatt. Nemcsak a Dudásné festményei, hanem az egész hangulata miatt. Egyre kevesebb ilyen hely van már az országban, ami ennyire autentikusan őriz egy letűnőfélben lévő kort. Ez az egész dunaújvárosi élmény szempontjából egy nagyon érdekes kérdés. Itt majdhogynem autentikus formában figyelhetünk meg olyan építészeti egységeket, amelyek ennyire tisztán már nem nagyon láthatók máshol.

– Amikor a Kortárs Művészeti Intézet élére érkezett, voltak előítéletei a városról?

– Határozott képem volt már. Szoboszlai Jánossal együtt jártam az egyetemre, és folyamatosan beszélgettünk. Tudtam, hogy Páldi Líviával végig menedzselték a KMI új szárnyának az építését. Budapesten sokat hallottunk erről a kortárs művészeti életben, és nagy izgalommal vártuk, hogy mi lesz. Lívia és János szemlélete garanciát jelentett arra, hogy itt valami nagyon izgalmas dolog fog történni, és ez így is lett. János mindig mesélt erről, hogy milyen különleges határmezsgyén jött létre a korai ötvenes években a Bauhaus késői hatására, a szocreálnak a definiálatlanságával. Ha őszinte vagyok, én egy magasabb építettségű városra számítottam. Amikor először végigjártuk a régi részt, kicsit meglepett a családiasság. Meglepett, hogy itt minden belombosodott az ötvenes évek óta, hogy ez szinte egy zöldövezeti, majdhogynem kertvárosi, otthonos rész, amiben béke és nyugalom honol. Amikor ideérkeztem, már megvolt a szoborpark. Az a másik, amire azért csodálkoztam rá, mert az valóban országosan egyedülálló. Kár, hogy ez ebben a formában nem él tovább! De ami megmaradt, annak a léptéke, nemzetközisége mindenképpen nagy meglepetés volt. Nekem ez egy nagyon nagy „flash” volt, hogy ennyire közel Budapesthez egy ennyire haladó dolog van.

A gyűjtemény karakterét a mai napig nagyon magas szinten tartják

– Idejött, és behozott egy új szemléletet.

– Tisztában voltam vele, hogy csak akkor tudom magamat elfogadtatni, ha tisztelettel fogadom, és dolgozom együtt a helyi művészekkel. Ezt egy nagyon fontos dolognak tartom ma is. Néhány esztendő alatt eljutottunk arra a pontra, hogy megszerveztük a Fórum – a művészet nyilvánossága kezdeményezést, amiben megpróbáltuk föltárni azokat a karakterjegyeket vagy sajátosságokat, amik csak kifejezetten a dunaújvárosi művészeket érintik, és ezt én nagyon élveztem. El tudom képzelni, hogy egy itteni értelmiségi számára a KMI vezetése egy ambivalens pozíció. Ha túlságosan fővárosi, akkor nem találja meg a hangot a helyi művészeti élet fő képviselőivel, nem tudja őket bevonzani, vagy ellenérzést szül, ami tovább áramlik a tanárokon és a többieken keresztül, és a közönséget is egy kicsit jobban leblokkolja. Ha viszont másként próbálja legalább ezt kezelni, akkor, ha mint én, fiatal vezetőként radikálisabb művészetet hoz be, akkor azt kíváncsisággal és nem elutasítással fogadják.

– A „Fórum” eredményeként jött létre az Újpart egyesület. Gondolta volna?

– Hogy ez ilyen jól sikerült, abban nagy szerepe volt Várnai Gyulának és másoknak is biztos, akik a háttérből támogatták ezt az erőfeszítést. Minden héten egy témát vettünk elő, amire egy kerekasztal-beszélgetést szerveztünk. Így próbálkoztunk a helyzet feldolgozásával. Számomra is nagy öröm volt, hogy a végén ez egy egyesületet hozott létre, ami ha jól tudom, még mindig működik.

– Mennyire erős önben az MC Petrányi?

– Nemrégiben kaptam egy levelet egy pécsi egyetemistától, aki a szakdolgozatát a slam-ből írja, ami a beszélt költészetet jelenti. Amikor slammereket megkeresett, és az eredetére kérdezett rá, azt a választ kapta, hogy az a Műcsarnokban rendezett slam-estekhez kötődik, ezeket én kezdtem el. Mondtam, hogy jöjjön el, és beszélgessünk, mert ez Dunaújvároshoz kötődik, nem pedig Budapesthez. Amikor közönségtoborzásban gondolkodtunk Várnai Gyulával és Fehérvári Tamással, akkor több ilyen „határátlépést” követtünk el. Az első a Tamás által kezdeményezett újság volt, aminek ICA naplója volt a neve. Ennek nyomán lett a másik. Amikor Pécsett mutattuk be a gyűjteményt, akkor arra gondoltunk, hogy a megnyitót valahogy máshogy kellene megtartani. Abban az időben nagyon a hatása alatt voltam a Slam – A szó fegyver című filmnek. Azt javasoltam, hogy próbáljuk meg a megnyitó szövegét ritmizálva elmondani. Több megnyitó performanszunk volt, amiben ezt próbáltuk fejleszteni. Amikor később visszatértem a Műcsarnokba, ebben megerősödve kezdeményeztem, hogy hozzuk össze a költőket és a rappereket. Ebből lett a Slam Poetry Budapest sorozat. A film szimbolizálta számomra azt, hogy művészettörténészként és kurátorként nem maradhatok bent az elefántcsonttoronyban. Nem elégedhetek meg azzal, hogy a szűk, művészi baráti körömnek elmondom, hogy milyen jó, és megvitassuk magunk között. Sokkal nagyobb kihívás az, hogy a KMI hatalmas üvegkirakatában olyan mű látszódjon, amire egy diák, aki egyébként nem nagyon járt még bent, azt mondja: Nézzük meg, mi van itt bent! Ez egy rettentő nagy kihívás.

– Gördeszkázik még?

– Most is itt van. Roppant büszke vagyok a dunaújvárosi pályára, ami a vidámpark területén van, már voltam többször, és oda mindenképpen ki kell nézni ma is. Tavaly módom volt, hogy egy kiállítást rendezzek Budapesten a Deák 17 Galériában, ami erről szólt, és Az utca nem játszótér volt a címe. Egy fantasztikus kutatás eredménye volt, amiben a gördeszkázás hetvenes évekbeli veteránjaitól gyűjtöttük be az anyagot, és próbáltuk láthatóvá tenni, hogy ez a történet miként ment végig egészen a máig.

– Milyen trükköket tudott? Kézen állva gurulni?

– Persze, azt is. Korszakonként változtak a népszerű trükkök, de az első dolog, ami a hetvenes években a magyar gördeszkások számára a legnagyobb kihívás volt, az a kézenállás. Emlékszem, már volt egy gördeszkám, amikor a Mátyás-templomnál hetvenhétben láttam egy szőke hajú finn turistát. Egy fiatal fiút, aki kettőt lépett, majd föllendült, és a Szent István-szobor felé vezető enyhe lejtőn végiggurult. Az egy olyan sokk volt nekem, amire azt mondtam, hogy ezt muszáj megtanulni.

– Veszélyes dolog, párszor odacsapja magát az ember.

– A gördeszkázásnak ez a lényege, hogy odacsapjuk magunkat az aszfalthoz. Hogy vállaljuk ennek a kockázatát, bármit is gyakoroljunk. Én ezért sem hagytam abba. Örökre szembesítsen azzal, hogy vannak dolgok, amik igennel vagy nemmel fémjelezhetők. Vagy sikerül az ívben megcsinálni a fordulót, vagy nem. De ha nem, akkor ott nagy a kockázat. Ez a kockázatvállalás, az élet más területén is nagyon fontos élményt ad. Nem én vagyok az egyedüli, aki ezt így összegezte. Hogy miért tartja magát annyi év után is deszkásnak, attól függetlenül, hogy hetente vagy havonta egyszer megy ki.