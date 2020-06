A férj is gyanús lesz

A dunaújvárosi A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Garbaczné Rapcsák Rita ajánlja Rachel Abbott: Aludj jól című könyvét.

„Tudhattam volna, hogy valami nincs rendben, amikor nélkülem akarta elvinni a gyerekeket. Hiszen ilyet sosem csinált. Ha figyeltem volna, igazán figyeltem volna arra, amit mond, talán közbeavatkozhattam volna, amíg nem késő.”

Drámai helyzetek, semmi nem az, aminek látszik

Olivia Brooks látszólag gondtalan feleség és család­anya egyik napról a másikra eltűnik három gyermekével együtt. A család nem ismeretlen a rendőrök előtt, hiszen korábban pont a feleség jelentette gyermekei eltűnését. Akkor azonban rövid idő elteltével mindenki előkerült, félreértés történt a családfő szerint. Most Robert Brooks, a férj is egyre gyanúsabban viselkedik, végül őt is szem elől téveszti a rendőrség. Tom Douglas főfelügyelő és kollégái már a legrosszabbtól tartanak az egyre szövevényesebb ügyben. A szálak egy kis szigetre, Alderney-re vezetnek, ahol drámai helyzetek után minden kiderül, és semmi nem az, aminek látszik.

„Levegőt sem tudok venni. Nem a magam, hanem Freddie életéért küzdöm, és nem tudok hangosan kiáltani. Megpróbálom, de akkora a nyomás a torkomon, hogy csak gyenge nyöszörgésre telik tőlem. A fejemet sem tudom elfordítani, ám valahonnan előrelendül egy sötét alak, és visszarántja Freddie-t a peremről. Hála Istennek. A gyerekeim biztonságban vannak.”

Rachel Abbot Angliában született és nevelkedett, nemrég költözött Alderney-re, a Csatorna-szigetek egyikére, ahol e könyve is játszódik. Első könyve Csak az ártatlanok címmel jelent meg, amely rögtön nemzetközi bestseller lett.