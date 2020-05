A fatimai jelenések a pásztorgyerekeknek

103 évvel ezelőtt, 1917. május 13-án, a portugáliai Fatima közelében lévő Cova da Iria (Béke völgye) nevű helyen, három pásztorgyermek, az akkor tízéves Lúcia Santos és unokatestvérei, a kilencéves Francisco és a hétéves Jacinta Marto egy asszonyt pillantottak meg, aki szerintük ragyogóbb volt, mint a nap. Az esemény a fatimai jelenések néven vált világszerte ismerté.

A számszerűen hat jelenés a római katolikus egyház által elfogadott álláspont szerint Szűz Mária (Jézus Krisztus édesanyja) valóban megjelent a három gyermeknek. Az utolsó, hatodik jelenést állítólag több tízezer ember is látta a három pásztorgyerekkel együtt, ez volt a híres „napcsoda”.

Az első világháború

Portugália az első világháborúban 1916-tól vett részt az antant oldalán. Annak ellenére, hogy a győztes oldalon fejezte be a háborút, és a területén nem folytak harcok, az ország mégis jelentős veszteségeket könyvelhetett el, amelyek elsősorban gazdasági jellegűek voltak. A portugál fennhatóság alatt álló Angola területén több összecsapásra is sor került a portugálok és a németek között. Az amúgy sem gazdag országot a háború évei még jobban megviselték, a portugál nép szinte egyik napról a másikra élt. A szegénység nagy volt, így a gyerekeket már kicsi koruktól fogva munkára fogták, a kisebbeket pásztormunkára, még az idősebbek már részt vettek a komolyabb mezőgazdasági tevékenységekben is. Az első világháborúban több mint hétezer portugál katona esett el, majd a háború után kitört spanyolnátha következtében további tízezrek vesztették életüket, közöttük a jelenést látó két gyermek, Francisco Marto és unokahúga, Jacinta Marto is.

A jelenések sora

1917. május 13-án a három gyerek egy kis nyájat őrzött, amikor hirtelen sugárzó fényt láttak, amit először villámnak néztek. Az első fényt egy második is követte, amikor megpillantottak egy hölgyet, aki azt mondta nekik, hogy sokat imádkozzanak és a következő öt hónap 13-ik napjain ismét jöjjenek el, hogy találkozhassanak egymással. A három gyerek megfogadta a hölgy tanácsát, és mind az öt alkalommal elmentek a találkozóra. Az említett hölgyet tartják Szűz Máriának, aki a július 13-i jelenése során három titkot tárt fel a gyerekeknek. A júliusi jelenés alkalmával a gyerekek látomást kaptak a pokolról. Ez volt az első fatimai titok. A másodikban a Szűzanya azt kérte, hogy ajánlják fel Oroszországot az ő Szeplőtelen Szívének. Az első két titkot 1942-ben hozták nyilvánosságra. A harmadik titkot Lúcia Santos 1959-ben egy zárt borítékban eljuttatta XXIII. János pápának, aki elolvasása után úgy döntött, hogy nem tárja fel annak tartalmát. Nyilvánosságra hozataláról II. János Pál pápa határozott 2000-ben.

Az események alakulása

A negyedik, augusztus 13-i találkozóról lemaradtak a gyerekek, mert a térség polgári prefektusa letartóztatta és kihallgatta őket. A hatóságok hazugsággal vádolták meg a három gyereket, és beismerő vallomást próbáltak tőlük kicsikarni, de a gyerekek ellenálltak, és keményen védték álláspontjukat. Szabadon bocsátásuk után a Szűzanya augusztus 19-én jelent meg nekik. A jelenések híre gyorsan terjedt, és az utolsó alkalommal, 1917. október 13-án közel 70 ezer ember volt jelen Cova da Iriában. Ekkor történt meg a híres „napcsoda”. A szemtanúk szerint a nap megnagyobbodott, forogni kezdett, majd úgy tűnt, rázuhan a földre. Az erről szóló első beszámolót Formigao atya közölte 1921-ben, mert kezdetben nem hitt a történetek hitelességében, de az 1917. október 13-i jelenés őt is meg­győzte. A római katolikus egyház csak 13 év múlva adott ki hivatalos álláspontot a jelenésekről, de nem tért ki a részletekre.

A folytatás

A három gyerek közül kettő, Francisco és Jacinta spanyolnáthában hunytak el, a jelenéseket követő két évben. Az egyedüli túlélő Lúcia San­tos először Dorottya rendi, majd karmelita apáca lett. Sokáig nem beszélt a rá bízott titkokról, de az 1940-es években püspöke utasítására leírta azokat. Lúcia nővér 2005. február 13-án hunyt el, kilencvenhét éves korában.

Több pápa is ellátogatott a jelenések helyére. Az ötvenedik évfordulón, 1967. május 13-án VI. Pál pápa ment el Fatimába, és ott a világ békéjéért és az egyház egységéért imádkozott. Tíz évvel később I. János Pál pápa zarándokolt el a helyszínre, igaz, akkor még csak bíborosként (Luciani biboros).

II. János Pál pápa ellen 1981. május 13-án követtek el merényletet a római Szent Péter téren. A fatimai jelenések első napja és a merénylet időpontja közti egybeeséssel kapcsolatban ezt mondta: „Nem tudom, ki adta a fegyvert a gyilkos kezébe, de azt tudom, hogy ki térítette el a golyót, egy láthatatlan kéz, egy anyai kéz irányította.”

A merénylet után egy évvel a lengyel származású pápa Fatimába utazott, hogy hálát adjon a felépüléséért. A lövedéket, amely megsebesítette, ma is a fatimai Mária-szobor koronájában őrzik. Fatima ma a világ egyik legnagyobb Mária-kegyhelye, évente milliók zarándokolnak oda. A Szűzanya jelenéseinek helyén pedig 1918-ban kápolnát építettek.

