A Düsseldorfi Akadémián festette meg az „Ásító inas”-t

1900. május elsején egész Magyarországot megrázta az a hír, hogy Munkácsy Mihály, a világhírű magyar festőművész 56 éves korában meghalt az endenichi elmegyógyintézetben, ahol már évek óta kezelték orvosai.

A képzőművészet nagymestere volt, műveivel nagy dicsőséget szerzett hazájának és nemzetének. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezetének igazgatóhelyetteseként részt vettem a Kecskeméten 2008-ban megrendezett Munkácsy-kiállítás megrendezésében és lebonyolításában. A másfél hónapig tartó tárlatot több mint 35 ezer látogató tekintette meg akkor a kecskeméti Cifrapalotában. Minden nap közelről is megszemlélhettem például a „Golgota”, a „Krisztus Pilátus előtt” vagy az „Ásító inas” című képeket, és minden alkalommal mást fedeztem fel az alkotásokban, talán ebben is rejlett Munkácsy zsenialitása. A bemutatott festmények a magyar származású, Egyesült Államokban élő műgyűjtő, Pákh Imre gyűjteményéből, valamint a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria anyagából származtak. Látványuk páratlan élménnyel gazdagította a látogatót. Személy szerint boldog vagyok és megtiszteltetésnek veszem, hogy többször és hosszú ideig is láthattam ezeket a remekműveket.

Lieb Mihály néven született

Munkácson született 1844.február 20-án, a Munkácsy vezetéknevet szülővárosa iránti tiszteletből vette fel 24 éves korában. Édesapja, Lieb Mihály az 1848-as szabadságharc alatt Munkács rendfenntartásért felelős tanácsának tagja volt, ezért a forradalom leverése után börtönbüntetésre ítélték, így a mindössze 4 éves Mihály édesanyjával és testvéreivel Cserépvár­aljára nagybátyjához, Reök Antalhoz költözött, aki Koburg herceg gazdatisztjeként dolgozott. Fiatalon elvesztette szüleit, édesanyja, a nemesi származású Reök Karolina 1850-ben, édesapja két év múlva hunyt el, így a gyermek Mihály Békéscsabára került anyai nagybátyjához, Reök István ügyvédhez.

Békéscsabán asztalos inasként kezdett el dolgozni, sokat nélkülözve

A Békés megyei városban asztalos inasként kezdett el dolgozni, ahol szinte embertelen körülmények között élt. Később Aradra költözött, ahol már segédként dolgozott Albrecht Ferdinánd asztalosmester műhelyében, de ott is sokat nélkülözött, súlyosan megbetegedett, ezért 1860 végén visszatért az ekkor már Gyulán lakó nagybátyjához. Következő évben megismerkedett Szamossy Elek festővel, aki felismerte Munkácsyban a tehetséget, magához vette, majd együtt dolgoztak. Ott készültek el az első olajképei, a „Fonó nő” és a „Levélolvasás” című. Szamossy tanácsára képezni kezdte magát, ezért Pestre ment, ahol Ligeti Antal, a Magyar Nemzeti Múzeum Képtárának vezetője vette pártfogásába.

Elhatározta, hogy festő lesz

Pesti pártfogóinak támogatásával 1865-ben a Bécsi Képzőművészeti Akadémiára jelentkezett, de mivel a magas tandíjat nem tudta kifizetni, otthagyta az akadémiát. Sorra járta Bécs múzeumait és képtárait, ahol Rubens és Rembrandt művei nagy hatással voltak rá, de legjobban Ludwig Knaus düsseldorfi festő alkotása nyűgözte le, később miatta ment a Düsseldorfi Akadémiára is. Amikor visszatért Békéscsabára, megrendelésekre készített portrékat, ebből az időszakból emelkedik ki a „Húsvéti locsolkodás”, valamint a „Búsuló betyár” című alkotása. Szembetegség támadta meg, így a pesti Szent Rókus Kórházba került, ahol sikerült meggyógyulnia, orvosának a „Feldöntött bogrács” című képét ajándékozta hálából. Pesten kapcsolatba került több ismert újságíróval, akik segítettek neki abban, hogy az újságokban megjelenhettek különböző rajzai és illusztrációi. Abban az időben festette meg „Petőfi búcsúja a szülői háztól” című képét. Ligeti Antal segítségével beiratkozott a Müncheni Akadémiára, ahol festészetet tanult Wagner Sándor műhelyében, tanulmányait a Magyar Képzőművészeti Társulat támogatta. Ekkor készítette el az „Árvíz” című képét, ami kiváltotta tanárai elismerését. 1867 októberében megállapodott a Vasárnapi Ujság, valamint a Magyarország és a Nagyvilág szerkesztősé­gével, hogy rendszeresen küld tudósításokat és rajzokat a két lap számára. Az ebből származó pénzből Párizsba és Münchenbe utazott, ahol gyarapította tudását. Ismét Ligeti segítségével került be a Düsseldorfi Akadémiára, mégpedig az általa csodált Ludwig Knaushoz. Itt festette meg az „Ásító inas” című művét, a művészettörténészek szerint Munkácsy e kép készítése során találta meg saját magát. Mégis első nagy jelentőségű műve a „Siralomház” volt, amelynek elkészítésénél közre játszottak gyermek- és ifjúkori emlékei. Egy amerikai vasgyáros milliomos, miután meglátta a képet, tízezer frankért megvásárolta, de Munkácsy előtte kikötötte, hogy mielőtt Amerikába szállítanák a képét, egy párizsi kiállításon azt bemutatja. A művel aranyérmet nyert, rengetegen látták az alkotást, ezzel Mun­kácsy neve ismertté vált.

Párizsba tette át műhelyét

Sokat utazott, járt Hollandiában, Németországban, de végül is úgy döntött, hogy Párizsban telepszik le, elhatározását Henri Edouard de Marches báró segítette, továbbá támogatta abban, hogy reprezentatív műtermet bérelhessen. Ott alkotói válságba került, még az öngyilkosságot is fontolgatta, de barátai segítségével ismét talpra állt, és több olyan ismert képet is festett, mint a „Rőzsehordó nő” vagy a „Mosónők” című alkotás.

Az 1873-as bécsi világkiállításon öt képe került bemutatásra: Éjjeli csavargók, Köpülő asszony, Őszi parkban, Részeges férj hazatérése, Férfi tanulmányfej. Jelentősebb munkái voltak még abban az évben a „Cigányok az erdőszélen”, illetve az „Eltévedt gyermek”.

Munkácsy magánélete nagyot változott, 1873 nyarán ugyanis meghalt De Mar­ches báró, majd miután a gyászév letelt, 1874. augusztus 5-én ­feleségül vette a báró özvegyét, a huszonkilenc éves Cécile Papier-t. Anyagilag már jól állt, így hamarosan egy új, előkelő alkotóműhelyt alakított ki a maga számára. Nászútjuk során még Békéscsabára is eljutottak, ahol szintén egy műtermet hozott létre, ahol a következő alkotások születtek: Kukoricás, a Poros út, a Zálogház, valamint a Persely előtt és a Leány a kútnál című festmények.

Párizsban, lakásában feleségével együtt fogadásokat rendeztek, amelyekre Európa híres közéleti személyiségei és művészei is hivatalosak voltak, ezzel Munkácsy egyre több magas rangú kapcsolatra tett szert. Ebben az időben számos alkotása született, fokozatosan a francia főváros egyik legismertebb művésze lett, egészségi állapota viszont egyre csak romlott, ugyanis rengeteget dolgozott. Számos európai kiállításon mutatták be képeit, ezeknek köszönhetően Munkácsy világhírnévre tett szert.

A családi tragédiák viszont nehezítették helyzetét, meghalt újszülött gyermekük, palotája kigyulladt, ennek ellenére csak úgy ontotta képeit. Legnagyobb sikerét a „Krisztus Pilátus előtt” című műve hozta, amiért I. Ferenc József császártól megkapta a Szent István-rend kiskeresztjét.

Ünnepelt művész lett

Budapesten, a régi Műcsarnokban megrendezett kiállítását több mint 80 ezer ember látta, a magyar főváros dísz­polgárává választotta. Közben másik Krisztus-képén, a Golgotán is dolgozott, ehhez sok kompozíciós vázlatot és tanulmányt készített, a művet 1884 tavaszán fejezte be. A Golgotát ezután számos európai fővárosban bemutatták, elsöprő sikerrel. Szoros barátságba került Liszt Ferenc zeneszerzővel, akinek a tiszteletére felesége közreműködésével Párizsban ünne­pélyt rendezett. A Krisztus-képeket Amerikában is bemutatták, a bemutatóra érkező Munkácsyt fogadta Grover Cleveland, az Amerikai Egyesült Államok akkori elnöke is. 1887 januárjában tért vissza Párizsba, ahol rövid idő alatt számos alkotás került ki a keze alól, mint például az „Alvó kisgyermek”, a „Csevegés a parkban” vagy a „Tájkép mosónőkkel”. 1889-ben nagy szerepet játszott abban, hogy Magyarország méltóan részt vehessen a párizsi világkiállításon. Az 1891-ben az akkor épülő Országház számára megrendelt „Honfoglalás” című művéhez különböző embertípusokról számtalan fotótanulmányt készített. Az alkotással két év alatt végzett, és a kép azt a pillanatot örökíti meg, amikor Salán vezér követei tizenkét fehér lóért cserébe egy nyaláb füvet és egy korsó Duna-vizet adnak át Árpád fejedelemnek.

A már világhírű festő foglalkozott a hazatérés gondolatával is, tervei között szerepelt egy akadémiai tanári állás is, közben rengeteget dolgozott. Megalkotta a többi között a „Sztrájk” a „Sirató asszonyok a keresztfánál”, a „Nagy bánat” című műveket, de közben a sok munka hatására idegei felmondták a szolgálatot. 1897 februárjában idegösszeomlást kapott, majd a Bonn melletti endenichi szanatóriumba szállították, ahol soha többé nem tért már teljesen magához, fokozatosan elhatalmasodott rajta az elmebaj.

1900. május 1-én hunyt el, Budapesten állami temetést rendeztek a tiszteletére, halálhíre az egész országot megrendítette.

Életútját talán Móricz Zsigmond fogalmazta meg legjobban, így írt róla:

„A munkácsi kis árva, elhagyatva, száz baj között, semmi nélkül indult el a világon. És a nagy-nagy művész az egész emberiség gyásza mellett szállott a koporsóba. És ez a kettő ugyanaz az egy személy volt. Ez a mai világ mesehőse! És ez az út nyitva, minden ifjú előtt.”

