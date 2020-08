A dunaújvárosi A József Attila Könyvtár munkatársai közül ezúttal Garbaczné Rapcsák Rita ajánlja Lesley Pearse: Titkok utcája című könyvét.

„Mindig úgy képzelte el, hogy templomban megy férjhez kongó harangok és orgonaszó mellett, és Patty lesz a koszorúslánya. De akkora izgalom járta át attól, hogy örökre elköltözhet otthonról, főzhet Danre, és saját kis otthonuk lesz, hogy a nászajándékok, a mézeshetek és az összes járulékos dolog elmaradása egyszerűen nem tűnt fontosnak.”

Fifi Brown, a középosztálybeli fiatal lány és Dan Reynolds, az árvaházban nevelkedett kőműves rövid ismeretség után titokban összeházasodnak. Az osztálybéli különbségek ellenére úgy gondolják, szerelmük sok viszontagságon keresztül visz, és legyőznek minden akadályt, köztük a lány szüleinek nemtetszését is. A jobb élet reményében Londonba költöznek, egy nem túl jó hírű környéken lakást bérelnek. A Dale street lakói igencsak sokfélék, többségüknek még az alvilághoz is köze van, de vannak jó szándékú, segítőkész szomszédok is. A fiatal házaspár nehéz körülmények között próbál a mindennapokkal megbirkózni, ám az utcában történt tragikus bűntény megváltoztatja a szerelmesek egymáshoz való viszonyát. Vajon visszatalálnak egymáshoz, vagy a szülőknek lesz igazuk?

„Most azonban, amikor csak egy vállra volt szüksége, amin kisírhatta volna magát, valakire, aki odafigyel rá, aki törődik vele, nem jutott eszébe senki, kihez fordulhatott volna. Yvette, Miss Diamond, Stan, Frank? Az utóbbi időben mindnyájan elhatárolódtak tőle. Így hát úgy vélte, hogy Dannek igaza volt, és ők nem valódi barátok. Patty volt az egyetlen, akire biztosan támaszkodhatott – ha felhívná, a következő vonattal Londonba utazna. De nem hívhatja fel! Ha megtenné, az anyja azonnal tudná, hogy győzött.”

Lesley Pearse Anglia legnépszerűbb írója, akinek élete legalább olyan regényes, mint történetei, s a főszereplők egytől egyig erős, magabiztos nők, akik harcolnak saját boldogságukért, dacolva sorsukkal kiállnak magukért.