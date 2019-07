A csúcson meghalni

Mostanra már bátran kijelenthetjük, hogy a legjobb forgatókönyveket vagy az élet írja, vagy egy igazi író, akinek a regényén alapul az adott film. Nos, ez most sincs másként.

Az Everest valós történéseken alapult, és ez csak méginkább fokozza a lúdbőrözős élményt.

Dátum szerint 1996-ot írunk, amikor is pontosan ugyanabban az időben két expedíció is indult, hogy a 8848 m-es csúcsot meghódítsa. A vakmerő vállalkozás részben sikerült, de a veszteség talán nagyobb volt, mint amennyit profitáltak belőle az alpinisták. Többen is ottmaradtak.

Baltasar Kormákur filmje akár sztereotipikus is lehetne, de a történet súlya és annak okos kezelése miatt mégsem az. Hőseink ugyanolyan hétköznapi emberek, mint bárki más, azzal a különbséggel, hogy annyira lételemük az adrenalin, mint az átlag halandónak a víz. Ez tud lenyűgöző is lenni, de ugyanakkor felelőtlen és értelmezhetetlen is, például az egyik kulcskarakter, Rob Hall esetében (Jason Clarke), aki a várandós feleségét hagyja otthon, tudván, hogy mekkora fába, azaz hegybe vágja a fejszéjét, hogy aztán – spoiler! – ne térjen haza hozzá soha többet.

A film nemcsak kalandot mutat be, hanem technikailag is ismerteti velünk, hogy milyen háttérre, szervezettségre, eszközökre, sőt, konkrét stábra van szükségük a hegymászóknak ahhoz, hogy a lehetőségekhez képest a legnagyobb biztonságban tudják bevenni a csúcsot. Láthatjuk a táborokat, azt, miként akklimatizálódnak a jelentkezők az egyre ritkásabb levegőhöz, mennyire kiszolgáltatottak az időjárás viszontagságaihoz, menynyire el vannak szakadva a világtól, és végül, de nem utolsósorban azt, hogy még ilyen helyzetben is milyen sok borzasztó döntést képesek hozni megfelelési kényszerből és meggondolatlanságból. Még a kisebbek közé tartozik az állandó buli és piálás (őszintén, ki akar másnaposan egy maréknyi anyagból összeeszkábált lengőhídon átlejteni több ezer méteres magasságban és jégviharban?!), de említhetnénk a nemet mondást az oxigénpalackra vagy a túra erőltetésére a 90 százalékos ítéletidő előrejelzése ellenére is.

A film egyébként jórészt valóban Nepálban játszódik, és a viszonylag alacsony költségvetése és a CGI ellenére is olyan látványt nyújt, hogy a néző lúdbőrözni kezd a magasságok és mélységek, dideregni pedig a tévéből szinte áradó hideg nyomán fog. Nyári hűsöléshez ideális mozi.