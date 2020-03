A Bartók színházban képzés kezdődött „ittas vezetőknek”

Sipos Imre irányításával új bemutató előkészületei kezdődtek meg tegnap délelőtt a Bartókban. Kortárs szerző, Háy János: Utánképzés ittas vezetőknek című keserű komédiáját állítják színpadra. A szöveggel való első találkozáskor jelen volt az író is.

Háy János József Attila-díjas író, költő munkássága mondhatjuk, meghatározója a hazai színházi életnek. Az Őze Áron – Sipos Imre – Csadi Zoltán vezetőhármas is az ő darabját, a Rák Jóska, dán királyfi című tragikomédiáját választotta regnálásuk első bemutatójául.

Így a dunaújvárosi közönség már jól ismeri Háy nyelvezetét, azt a világot, amit a színpadon tükörként elénk tart. Ezzel a keserű komédiával is lényegében biztosra mehet a Bartók vezetése, a szerző személye majdhogynem garancia a sikerre. Első színpadi műve, A Gézagyerek a 2001/2002-es évadban elnyerte a színikritikusok szavazatai alapján a legjobb új magyar dráma díját.

Háy János úgy érezte, fontos, hogy a darab próbáinak indításakor ő is ott üljön a próbateremben a hosszú asztal mellett. A szerző elárulta, az ötletet az adta számára, hogy nagyon sok embernek elveszik a jogosítványát ittas vezetésért, és ez egy furcsa helyzet, mert elvehetik egy egyszerű munkásembernek ugyanúgy, mint akár egy rendőrnek vagy egy közhivatalnoknak, és az utánképzés során, amikor vissza akarják szerezni a jogosítványt, ez a sokfajta ember egy csapatba kerül. „Nagyon kevés olyan helyzet van a mai magyar társadalomban, amikor vegyülnek a társadalmi rétegek, őrült nagy az elkülönülés, szinte kasztrendszer van az országban. De ez egy olyan szituáció, amikor mindenki ugyanabban a helyzetben van, nő, férfi, fiatal, öreg, képzett, képzetlen. Ez a csapat összeverődik, ami egy rendkívül érdekes lélektani helyzet.” Háy János szerint ez egy igazi csapatépítő színdarab a színészek számára is, társulatépítő erő van benne. Azt is elárulta, hogy úgy írta meg, hogy nagy lehetőséget adjon a színészi játékra. Nem kell rigorózusan visszafognia magát a színésznek, a ripacskodáson kívül sok mindent megengedhet magának, és akkor is nagyon szerethető lesz az előadás. Ebből a szempontból véleménye szerint ez egy színészbarát előadás, ami mindenkinek ajánlható, aki többet akar tudni a magyar társadalomról, hogy mi van körülöttünk, jobban meg akarja ismerni azt a világot, amiben élünk. Azoknak is javasolja, akik szeretnek úgy nevetni, hogy tétje van a nevetésnek, nem bohóckodás zajlik, hanem közös gondolkodás arról, hogy miben is élünk.

Sipos Imre, a darab rendezője is úgy érzi, hogy egy nagyon jó műhelymunkára ad lehetőséget a darab, hogy az élő szerzővel folyamatosan kapcsolatban tudnak lenni. Elmondta, nagyon nagy öröm számára, hogy amikor felhívta a szerzőt, hogy színpadra szeretné állítani ezt a darabot, akkor „boldogságfoszlányokat érzett a hangjában”. A rendező is megerősítette, hogy ez egy borzasztóan erős színészcentrikus darab, nagyon gyors replikákkal. Az író azon kijelentésére is ráerősített, hogy ez egy közösségépítő, -teremtő munka lesz, ugyanis nincsenek olyan jelenetbeosztások, amikor csak ketten vagy hárman vannak a színen, ritka kivétellel mindig minden szereplő jelen van a színpadon. Ez azt is jelenti, hogy folyamatos színészi jelenlétre van szükség attól függetlenül, hogy többet vagy épp kevesebbet beszél az adott figura. A rendező klasszikus színházi megoldással fordul a darab felé, hogy a színpadi próbák előtt úgynevezett elemző próbákat tart. Sipos Imre úgy fogalmazott: „Ez egy borzasztó jó játék, rendkívül vicces darab. Azt gondolom, szeretni fogjátok ti is, és a dunaújvárosi közönség is.”