A Bartók következő szezonját a Város évadának nevezte el

„Boldog születésnapot, Dunaújváros! Jó itt színházat csinálni!” Ezekkel a mondatokkal kezdte péntek délutáni sajtótájékoztatóját Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója.

Mivel ünnepel a város, méghozzá fennállásának 70. évfordulóját, a Bartók is ünnepli a várost, ezért határoztak úgy, hogy a 2020/2021-es évadban minden 70 év fölötti dunaújvárosi nézőnek ingyenes belépést biztosítanak az előadásaikra, mindemellett Dunaújváros valamennyi egészségügyi dolgozójának, akik a nehéz időkben álltak a vártán, és fokozottan vigyáztak ránk – fűzte hozzá az igazgató. Az évforduló tiszteletére a 2020/21-es színházi szezont is fenntartójuknak ajánlják: „Város évadát” nyitja meg ősztől az intézmény, és mindjárt tizenkét bemutatót tart az új évadban. Őze Áron beszédében visszatekintett a tavasszal kezdődött rendkívüli helyzetre, és köszönetét fejezte ki elsősorban a nézőknek, akik mindvégig mellettük voltak. Mindemellett köszönetét nyilvánította munkatársainak, a városnak, a kulturális államtitkárságnak, személy szerint Fekete Péter államtitkárnak a segítségért. Mint elmondta, a Bartók talán soha nem volt ilyen biztonságban működés szempontjából, mint most, hiszen az önkormányzat, ahogy a járvány idején, most is mellettük van, és az állami támogatás is biztosított, a kormányzat az idei és a jövő évre is szerződést kötött arra, hogy támogatja a teátrumot.

Őze Áron így fogalmazott: „A színház összehozza az embereket, az élő kapcsolatok, a társas együttlét helyszíne. De idén tavasszal felborult minden. Kizökkent a világ a járvány miatt, bezártak a színházak is. Már akkor is úgy gondoltam, hogy rajtunk múlik, hogyan és milyenné állítjuk helyre ezt a világot. A veszélyhelyzet idején a Bartók országos szinten is nagyon gyorsan elindította „virtuális színházának” előadásait, és más programjait, a közösségi oldalakon összesen 600 ezren tekintették meg. Ennyien igényelték a kultúrát. Minden egyes nap jelen voltunk a virtuális térben, online szavalóversenyt is hirdettünk. Köszönjük a város biztatását, köszönjük a kulturális államtitkárság folyamatos együttgondolkodását, támogatását! Csakis így lehet, az együttműködésekkel, a másikra való figyelemmel helyreállítani a világot.” Az igazgató szerint a köszönet, az egymásra figyelés gesztusát is kifejezik azzal, hogy az új szezont a „Város évadának” nevezték el.

A színigazgató kitért arra is, hogy az elmaradt bérletes előadások egy részét pótolni tudták a vészhelyzet feloldása után. Arról is említést tett, hogy a Bartók kamaraszínház a járvány idején Magyarországon elsőként fizetett előleget a jövedelem nélkül maradt színészeinek, amiért külön köszönetet mondott azoknak a jogászoknak, akik lehetővé tették, hogy intézményként ezzel a munkabér-előleggel átsegíthessék kollégáikat a nehéz időkön. Ehhez jelentős segítséget kaptak az Előadóművészi Jogvédő Irodától, ennek szakértői dolgozták ki a munkajogi metódust. Őze külön kiemelte Wachterné Orosz Adrienn és Ónodi Zoltán kollégái munkáját.

Mivel a színház nyári rendezvénysorozata, a Bartók Liget zárónapján zajlott a tájékoztató, Őze Áron előrevetítette azt is, hogy mivel ebbe egy kicsit beleszeretett, a jövő nyáron folytatni kívánja, így akkor lesz Petőfi Művészeti Liget és Bartók Liget eseménysorozat is. Az igazgató ismertette az ősszel kezdődő évad tizenkét bemutatóját, a többi között a Sándor Mátyás musicalt, ami ősbemutatóként kerül színpadra, és tegnap este a közönség is kaphatott egy rövid ízelítőt belőle.