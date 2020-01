4tress és Bom közös számmal indítja a 2020-as évet

Alig kezdődött el az év, 4tress új dallal és klippel örvendeztette meg a rajongóit. Mint legutóbb a Semper Fidelis című számának klipjében, most is vendégelőadóval, Bom-al (Krausz Attila) tekerik a rímeket. Készülj fel, mert ez nagyot fog durranni.

A mix és a master 4tress műve, a videóklipet most is Liszkai Gábor készítette.

Dalszöveg:

/ Verze – Bom /

Összekarmol az erdő, a fellegek sírnak

Minden útkereső fölé kell az égre egy csillag

Ha ébred a vihar akkor fogd be a szelet

És ha eltévedsz, ne az utat nézd – csak az eget

A farkasok között csak birka vagy vakon

De néha a porszem is megcsillan a napon

Nincs hátszél – meg pénzek a bankba’

Csak tűz, vér – a többit az élet majd adja

A bukás nagy tanár és nagy geci, vágom

De minden összecseng mint egy akkord a gitáron

Minden adja magát, ha van hozzá szemed

A csillagát követi aki az árral szembe megy

Ha nem lépek, hogy érjek a végére geci?

Mikor feldobok egy érmét és az élére esik

Ami túl mutat rajtad azért semmit sem tehetsz

De nyugi, amit keresel az téged is keres

/ Chorus – 4TRESS 2X /

A helyzet majd adja magát

A parák gátolnak, hogy magadra találj

A talaj visszacsúszik a talpad alá

A fejfájások szép lassan hagynak alább

/ Verze – 4TRESS /

Nyugi, majd hozza de neked kell döntened merre mész

Tudom, hogy jobban élnél hogyha nem kellene pénz

Hidd el eleget számoltam én is hogy mire megy

De megtanultam megúszni a viharos vízeket

Túl sok időt pazaroltam, hogy mi lesz majd holnap?!

A mostból a lehetőségek visszatáncoltak

Úgyhogy fordulj előre minthogy bűnbakot keress

Nem olthatnak el ha benned csak a tűz kapott teret

Ledobom a terheket – recseg alattam a bárszék

Időnként nem árt üríteni – nem is lehet másképp

Minden úgy történik ahogy lennie kell

Aki nem illik az összképbe annak mennie kell

Már nem kapaszkodok az illúziók párkányán

Nem lenne kihívás a jövő ha tisztán látnám

Én megélem a napokat míg te csak túléled

Mások vagyunk csak az út ér majd ugyanúgy véget

/ Chorus – 4TRESS /