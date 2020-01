Zsuráfszky Zoltán: a táncnyelvem is magyar

Izgalmas és rendhagyó előadás-sorozatra invitál az új esztendő kezdetén Zsuráfszky Zoltán koreográfus, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes művészeti vezetője.

A táncművész a Martin György néptánckutató hatvanas évekbeli filmfelvételei alapján színpadra állított kalotaszegi, mezőségi, széki, bonchidai és szatmári táncokból megalkotott koreográfiák bemutatóját ajánlja a kultura.hu portál által vele készített újévi interjú olvasóinak a figyelmébe. Mint mondja, az Élő Martin-sorozat címet viselő, 40-50 perces monográfiaszerű alkotások hiteles képet adnak a kutató által megörökített település vagy vidék paraszti világáról mind a tánc, mind a viselet, mind az ének és a zene tekintetében.

A beszélgetésből kiderül: a sorozatot január elejétől öt hétvégén keresztül öt műsorban, bérletben játssza a Nemzeti Táncszínház. A záró est pedig Martin György születésnapjához (február 5.) kapcsolódik majd közönségtalálkozóval összekötve.

Az interjú táncos pályafutásáról és jelenlegi munkájáról is kérdezi Zsuráfszky Zoltánt, aki arra a kérdésre, hogy ha újrakezdhetné, akkor is táncos lenne-e, bevallja: a tánchagyományon és az abból kiinduló művészeteken kívül igazán semmi sem érdekelte. „Számomra a néptánc bármely művészeti ággal felér. A magyar néptánc nyelve a magyar nyelv, ezt nem tudom máshol átélni, csak ebben az országban. A táncnyelvem is magyar, és a művészi munkám is ennek a hazának szól” – fogalmaz a koreográfus.

Borítókép: Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas táncművész, koreográfus egy korábbi interjú alkalmával az MTVA stúdiójában