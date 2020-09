Újabb nemzetközi díjat nyert el a Magyar Zene Háza

A Világ legjobb zenei célú ingatlanfejlesztése díjat nyerte el a Liget Budapest projekt keretében épülő Magyar Zene Háza a világ egyik legrangosabb zenei-szakmai találkozójának megmérettetésén, az amerikai Music Cities Awardson.

A Music Cities Awards nagyon erős mezőnyéből a nemzetközi zsűri két egyesült államokbeli épülettel együtt válogatta be a Magyar Zene Házát a kategória döntőjébe, amelyet szerda este meg is nyert a budapesti fejlesztés – jelentette be csütörtökön Budapesten a beruházó Városliget Zrt. vezérigazgatója.

Gyorgyevics Benedek kiemelte: a rangos elismeréssel nem csupán a japán sztárépítész, Fudzsimoto Szou és magyar partnere, az M-Teampannon által tervezett, környezetbarát épületet díjazták, hanem a Magyar Zene Háza szakmai programját is, melyet a Batta András vezette munkacsoport több éves munkával alakított ki.