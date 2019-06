Új ismeretterjesztő műsor indul a közmédia csatornáin

A magyar nyelv érdekességeiről szóló műsor június közepétől látható a Duna Televízióban, a Duna World-ön és az M5 kulturális csatornán, valamint a Kossuth Rádióban is hallható lesz.

Az ötperces televíziós változat műsorvezetője Csőre Gábor lesz, aki egy-egy nyelvi érdekesség köré építi fel a műsort. Vendégei nyelvészek lesznek, akik ismeretterjesztő formában segítenek a műsorvezetőnek és a nézőknek megérteni, hogy miként tudunk érthetően, helyesen, pontosan beszélni és fogalmazni magyarul.

A néző a műsorvezetővel és szakértőivel közösen fedezi fel a magyar nyelv érdekességeit, szépségeit, érti meg a sokszor rosszul alkalmazott szabályokat, a nyelv logikáját.

„Szó lesz általános nyelvhasználati kérdésekről, mint az egybeírás-különírás, a kötőjel helyes használata, a j és ly, a vesszőhasználat, vagy az ikes igék” – árulta el Csőre Gábor. – „Amivel a hétköznapokon találkozunk, azzal mi is foglalkozunk. Az eddig felvett epizódok mind szolgáltak meglepetéssel számomra is. Tudatosítottak megszokásból használt nyelvi fordulatokat, javítottak berögzült hibákat. Nekem ez egy nagyon élvezetes tanulási folyamat, remélem, hogy a nézőknek is az lesz. Mindenkinek ajánlom, aki szeretné tudatosabban használni a magyar nyelvet, de azoknak is, akik szeretik az érdekességeket.”

A televíziós csatornákon hetente egyszer jelentkezik a műsor, a Kossuth Rádió műsoraként viszont minden hétköznap újabb érdekes nyelvi téma kerül terítékre. A rádiós műsor házigazdája Bordi András lesz, aki nemrégiben lett a Kossuth főbemondója.

Az Édes anyanyelvünk június 16-tól minden vasárnap 14.15-től látható a Duna Televízión, 18.55-től a Duna World műsorán, szombatonként 16.55-től az M5 képernyőjén, július 1-től pedig minden hétköznap 15.40-től a Kossuth Rádióban.

Borítókép: Csőre Gábor színművész