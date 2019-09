Több száz ingyenes programból választhatunk az Ars Sacra Fesztiválon

Csaknem 400 helyszínen várják országszerte és a határon túl is az érdeklődőket a szeptember 14. és 22. között megrendezésre kerülő eseményen.

Többek közt kiállításokat, koncerteket, színházi és irodalmi előadásokat, filmvetítéseket, tematikus sétákat kínál a 13. alkalommal megrendezendő rendezvénysorozat, amelynek idei mottója: „Legyenek mindnyájan egyek” – hangsúlyozta Dragonits Márta, a fesztivál kuratóriumának elnöke az esemény szerdai sajtótájékoztatóján.

Mint elmondta, ezzel a szentírási mottóval arra hívnak mindenkit, hogy „együttes erővel mutassuk fel európai kultúránk szakrális vonatkozásait és készüljünk a 2020-ban Budapesten megrendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra”.

Az eucharisztia hálaadást jelent, amely összeköti a különféle felekezeteket – mondta, hozzátéve: a fesztivál egyházi fővédnöke Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, védnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.

Toroczkay Ilona, a kuratórium tagja kiemelte: a fesztiválon a magas művészet képviselteti magát, „hiszen Istenhez szólni, vagy Istenről beszélni csak szuperlatívuszokban lehet”.

A programok közül kiemelte a négy történelmi egyház közös zenei áhítatát, amelyet a Szent István Bazilikában tartanak négy egyházi iskola kórusainak fellépésével szeptember 15-én.

Ugyanezen a napon Klukon Edit és Ránki Dezső közös zongoraestet tart a Budapesti Music Centerben, Roby Lakatos együttesével pedig klasszikus, népi és jazzdarabokkal, valamint filmzenével szórakoztatja a közönséget szeptember 18-án a Háló Közösségi és Kulturális Központban, míg a Karosi Júlia Quartet koncertjén Kodály és Bartók művei csendülnek fel az Óbudai Társaskörben szeptember 19-én. Másnap a Művészet is hitvallás címmel Majoros Áron Zsolt szobrászművész és Mayer Éva grafikusművész, egy fiatal házaspár beszélgetnek Istenről, hivatásról, művészetről és családról Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetessel a Háló Közösségi és Kulturális Központban, Páros mágia címmel pedig Szabó T. Anna és Dragomán György írók tartanak közös estet szeptember 21-en a Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontban.

A XIII. Ars Sacra Fesztivált Bogányi Gergely Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyar zongoraművész koncertje zárja a Gazdagréti Szent Angyalok-plébániatemplomban. A műsorban Liszt Ferenc művei csendülnek fel.

Kolek Ildikó kuratóriumi tag arról beszélt, hogy száz alkotás érkezett az Ars Sacra Filmfesztivál idei pályázati felhívására, a kísérő programot negyedik alkalommal rendezik meg a Tabán Art moziban, ahol 42 alkotást tekinthetnek meg az érdeklődők. A programban egészestés dokumentumfilm, rövid dokumentumfilm, rövidfilm (animációs, fikciós, kísérleti) szerepel. A Filmfesztivált idén a Nemzeti Kulturális Alap mellett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság is támogatja.

A fesztivált idén is a Kulturális Örökség Napjaival egy időben rendezik meg. Ghyczy Gabriella, a program országos koordinátora hangsúlyozta: a programsorozat idei központi témája a szórakoztatás házai és a szórakoztatás terei. Az érdeklődők a programok során többek között koncerttermeket, színháztermeket és egykori bordélyokat fedezhetnek fel, de lesznek kerületi és romkocsmatúrák is. Mindezek mellett koncertek és előadások is szerepelnek az idei programban. A Kulturális Örökség Napjait idén szeptember 21. és 22. között rendezik meg, az országos megnyitót Kaposváron tartják a Szivárvány Kulturális Központban – tette hozzá.