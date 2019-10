Tizennégy kortárs olasz film az idei Olasz Filmfesztiválon

Műsorra tűzik a több fesztiválon is díjazott Az én lányom című alkotást is.

Tizennégy kortárs olasz filmet – többek között Olaszország idei Oscar-nevezettjét, Az első áruló című alkotást, valamint a berlini filmfesztiválon díjazott Ragadozókat hozza el Budapestre november 6. és 16. között a 17. Olasz Filmfesztivál, a MittelCinemaFest.

Immár tizenhetedik alkalommal jelentkezik a MittelCinemaFest, amelynek a fővárosban idén is a Puskin és a Tabán mozik adnak otthont, de az alkotások egy részét Szegeden és Debrecenben is levetítik – olvasható az elküldött tájékoztatóban.

A fesztivál kínálatában szerepel a Frederico Bondi rendezésében készült Dafne című film, amely az idei Berlinale Panorama szekciójában mutatkozott be és megnyerte a Fipresci díjat. A film főhőse egy harmincéves, Down-szindrómás lány, aki anyja, Maria hirtelen halálakor bátran néz szembe a gyásszal, ám édesapját nem tudja felrázni depressziójából. Egy nap elhatározzák, hogy ellátogatnak az anya szülőfalujába.

Roberto Saviano regényét dolgozza fel Claudio Giovannesi rendezésében az idei Berlinalén a legjobb forgatókönyvért Ezüst Medve-díjat nyert Ragadozók (La Paranza dei Bambini) című film. A történet napjainkban játszódik Nápolyban, ahol hat 15 éves fiatal meg akarja szerezni a hatalmat a Sanitá negyedben, a bűnözés világa pedig visszafordíthatatlan választás elé állítja őket. A film később látható lesz a magyar mozikban is.

Műsorra tűzik a több fesztiválon is díjazott Az én lányom (Figlia Mia) című olasz-német-svájci alkotást, amelyben Vittoria 17 évesen jön rá, hogy két anyja van. A film egyik női főszereplője Valeria Golino.

A San Sebastián Nemzetközi Filmfesztiválon díjazott Anyaság (Maternal) egy olyan Buenos Aires-i zárdában játszódik, ahol fiatalon anyává vált kamaszlányok élnek együtt apácákkal. A Mozinet forgalmazásában kerül majd a mozikba Az első áruló című film, Olaszország idei Oscar-nevezettje. Marco Bellocchio sokszoros díjnyertes rendező harminc évet átölelő, klasszikus olasz gengszterfilmet készített a Cosa Nostra felemelkedéséről és bukásáról. A megtörtént eseményeken alapuló film Tommaso Buscetta életét mutatja be, aki elsőként vallott a legelitebb köröket is behálózó bűnszövetkezetről, saját és családja életét is veszélybe sodorva ezzel.

A műsorban szerepel még a Medvevilág Szicíliában című egészestés rajzfilm, amelyet Lorenzo Mattotti rendező a Kecskeméti Animációs Stúdióval együtt készített.

Giorgio Pressburger, magyar származású olasz író magyarul is megjelent A fehér közök törvénye című regényének filmes adaptációját Mauro Caputo rendezte. A történetben Fleischmann doktor az emlékezetkiesés első jeleit tapasztalja magán. A film azokat a legmélyebb titkokat kutatja, melyek mindig is lenyűgözték, de meg is rémítették az élet értelmének keresésével foglalkozó embert. 2017-ben bekövetkezett haláláig Mauro Caputo rendezővel együttműködve Pressburger maga is részt vett a film elkészítésében – írták a tájékoztatóban.

