Stanley Jordan a Budapesti Nyári Fesztiválon zenél

Stanley Jordan ismét a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon lép fel: az amerikai dzsesszgitáros kvartettjével június 28-án ad koncertet a Budapesti Nyári Fesztiválon – közölték a szervezők.

a Different dimension című koncerten Stanley Jordan Christian Galvez basszusgitárossal és a tHUNder Duóval az észak- és dél-amerikai, afro- és európai zenekultúrából merítve játszik 21. századi kamarazenét.

A közleményben felidézik, hogy Stanley Jordan pályája 1985-ben indult, azóta klasszikus művek merész feldolgozásaival, popslágerek kapcsán tett felfedezésekkel, a dzsessz határait feszegető, ultramodern improvizációval vált ismertté.

A nyári koncerten a Stanley Jordan Quartet tagjaként fellép a chilei Christian Galvez basszusgitáros is, aki Billy Cobham, Stanley Clarke és Dennis Chambers zenekaraiban is közreműködött és Gary Willis, Dominique di Piazza és Hadrien Feraud mellett tagja a Masters of Bass együttesnek is.

A külföldi zenészek két hazai ütőhangszeres művésszel, Dörnyei Gáborral és Horváth Kornéllal játszanak együtt. Dörnyei Gábor Európa-szerte az egyik legkeresettebb dobos szólistaként, sessionzenészként és tanárként egyaránt. 2017-ben készült Drumeo című filmje olyan kiválóságok közé emelte, mint Peter Erskine, Bernard Purdie és Billy Cobham.

A Kossuth-díjas Horváth Kornélt jól ismeri mind a magyar, mind a külföldi közönség, 2016-ban a brit Rhythm magazin olvasói Az év ütőhangszeres művészének választották. A zenész játékában izgalmasan ötvözi a magyar zenei gyökereket a dzsesszel, az indiai, arab, afrikai és latin-amerikai hatásokkal.

