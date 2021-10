Sikerrel zárult az első Liszt Ünnep kulturális fesztivál (videó)

Bartók, Liszt és Szentpáli Roland műveit felvonultató hangversennyel, Gilberto Gil koncertjével, valamint a Duna Művészegyüttes Szépséges Mezőség című táncbemutatójával zárult az első Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál.

Ezt ne hagyja ki! Novák Katalin: jövőre mintegy 3500 milliárdot fordít a kormány a családokra

A Müpa szervezésében megvalósított vadonatúj programsorozat keretében 312 klasszikus, kortárs, dzsessz- és könnyűzenei koncert, opera- és táncelőadás, kiállítás, filmprogram, városi séta, irodalmi esemény, köztük számtalan premier és ősbemutató várta a fesztiválozókat több mint harminc helyszínen a főváros határain innen és túl – közölték a szervezők.

– Liszt Ferenc születésének 210. évfordulóján nézők ezreivel és nagyszerű hazai, illetve nemzetközi fellépőkkel együtt élhettük át, ahogy megszületik valami új, rendkívül értékes és jövőbe mutató. Felemelő koncertélményekre, euforikus, teltházas előadásokra, fontos szakmai találkozásokra lehetünk büszkék, mindez

méltó főhajtás volt Liszt zsenialitása, újító szellemisége előtt

– idézte a kommüniké Káel Csabát, a Liszt Ünnepet életre hívó Müpa vezérigazgatóját.

A rendezvénysorozat huszonhat mű premierjének vagy magyarországi bemutatójának adott teret, köztük ősbemutatóknak, lemezbemutatóknak és rendhagyó alkotásoknak, továbbá itt láthatta és hallhatta először a közönség a Müpa Zeneműpályázatának számos díjazott kompozícióját.

Patti Smith amerikai énekes-dalszerző estje sokak számára marad felejthetetlen:

az előadó Pilinszky és Ady verseit idézte a színpadon, a koncert végén pedig a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem közönsége egy emberként, extázisban énekelt, és állva tapsolt a színpadon álló élő legendának.

A csodagyerekként indult New York-i énekes, dalszerző, multiinstrumentalista Cory Henry Best of Me című új albumát hozta el a fesztiválra, a hamarosan 80. születésnapját ünneplő világsztár, Gilberto Gil a rá jellemző életigenléssel és a brazil zene ellenállhatatlan lüktetésével ragadta magával a nézőket a MOM Kult csordultig telt nézőterén. Elsöprő sikert aratott a világhírű Companía Antonio Gades vendégjátéka is, amely Carmen című legendás előadását hozta el a Liszt Ünnepre.

Az eseménysorozatot két emblematikus Liszt-mű foglalta keretbe: október 8-án, a fesztivál nyitókoncertjén a Magyar koronázási mise a Mátyás-templom falai között, az Esztergomi mise október 22-én az Esztergomi Bazilikában csendült fel kiváló szólisták közreműködésével.

Október 23-án Bartók Béla Kossuth-szimfóniája és Liszt Les Préludes című remekműve mellett Szentpáli Roland A magyarokhoz című kompozíciójának ősbemutatójával ünnepelt a fesztiválközönség a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben és a képernyők előtt. A Hollerung Gábor által vezényelt koncertet a Liszt Ünnep felületein live stream formájában a világ minden tájáról követhették a nézők.

A Liszt Ünnep keretén belül a Bálnában várta a látogatókat a régió egyik legfontosabb képzőművészeti programsorozata és vására, az Art Market Budapest,

a fesztiválon valósult meg a Budapest Showcase Hub, a Pont Fesztivál és a filmrajongó fiataloknak szóló Cinemira Teens és Kids is.

Az 5. Magyar Klipszemlén a több mint ezer beküldött videóklipből a legjobbnak ítélt kétszázat tekinthette meg a közönség, a szakmai zsűri harmincöt díjat osztott ki. A Várkert Bazárban megrendezett, idén 10. születésnapját ünnepelt Margó Irodalmi Fesztivál és Könyvvásár programja szintén rengeteg érdeklődőt vonzott, a Margó-díjat Halász Rita Mély levegő című regénye kapta a legjobb első prózakötet szerzőjeként.

Az első Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál kétnyelvű magazinját print és online formában is lapozgathatta a fesztiválközönség, de tízezrek látogattak el a programsorozat hivatalos blogjára is. A legszebb pillanatokból készült fotóválogatás a fesztivál online galériájában tekinthető meg, az összefoglaló kisfilmek pedig a Liszt Ünnep videócsatornáján várják a közönséget – közölték a szervezők.

Borítókép: Orbán Viktor kormányfő és felesége, Lévai Anikó, valamint Káel Csaba, a Müpa vezérigazgatója (középen, jobbról balra) az első Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál nyitókoncertjén a Mátyás-templomban 2021. október 8-án