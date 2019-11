Schilling Árpád szerint évek óta tudtak Gothár ügyeiről

A rendező Facebook oldalán reagált a most kitört botrányra, bevallva, hogy többen is tudtak róla – ő is -, de senki nem tett semmit.

Schilling Árpád rendező a Facebook-oldalán reagált Gothár Péter szexuális zaklatási botrányára. A bejegyzésből kiderült, hogy a színházban és környékén már évek óta tudtak Gothár ügyeiről, de senki nem tett semmit. Maga Schilling is tudott róla és ő sem tett. Valószínűleg Schilling nem gondolta végig a bejegyzését, beismerése akár elszólásnak is tekinthető. Az Origo úgy vélekedik, hogy megszólalt a lelkiismerete, szégyelli magát, hogy nem tett semmit és ezért vallotta be most, bár Schilling mentegeti a Katona József Színházat és relativizálja Gothár Péter szexuális zaklatásait. Azt állítja ugyanis, hogy Gothár fogdosta a színésznőket, miközben ennél is sokkal súlyosabb ügyekről van szó.

Schilling Árpád a következőket írja bejegyzésében:

Aki a színpadon fiatal színésznőket fogdos, és ezt rendezői módszernek nevezi, az aljas ember. Minden tiszteletem azoké a bátor kolléganőké, akik végre belátták, hogy ez nem mehet tovább, nem fertőzheti a légkört, nem szedhet újabb áldozatokat, valahogy meg kell állítani. Borzalmas nehéz egy fiatal embernek fölvállalni egy elismert művésszel szemben, hogy amit az művészet címszó alatt csinál, az bizony zaklatás. Tanított engem is az illető. Akit nem tartott tehetségesnek, azt porig alázta. […] Fogalmam sem volt róla, mit lehet tenni az ilyenekkel, azon kívül, hogy az ember megalázkodott és szívta a fogát. A mostani eset is példázza, hogy csak az áldozatok tudják leleplezni a a tettest. Ha van támogatás, ha van empátia, akkor ez sikerülhet. Gratulálok a Katonának, hogy lezárta végre ezt az ügyet, amelyről annyian tudtunk már évek óta, de vagy nem volt jogunk, vagy nem volt bátorságunk megnevezni az illetőt. Remélem, hogy az SZFE és a többi érintett színház is felébred most már, és megelőzi, hogy újabb hasonló esetek történhessenek. Az illetőnek pedig azt kívánom, hogy kapjon kellő segítséget, hogy legyen ereje kiállni a nyilvánosság elé, és Marton Lászlóval ellentétben, komolyan és kimerítően kérjen bocsánatot mindazoktól, akiket végigtapizott testileg vagy lelkileg.

Schilling Árpád felesége, Sárosdi Lilla volt az, aki először beszélt arról, hogy a Vígszínház egykori igazgatója, később főrendezője, Marton László húsz évvel ezelőtt zaklatta, egy autóban akarta orális szexre kényszeríteni.

Akkor a balliberális propagandamédia Sárosdit és Schillinget támogatta, mert a Soros-hálózat tagjaként sokkal fontosabb emberei voltak a rendszernek, mint a szintén a balliberális világhoz tartozó, de politikailag kevésbé aktív Marton – írja a lap.

Schilling Árpád akkor gyakorlatilag többet szerepelt felesége zaklatási ügyével, mint saját felesége. Marton Lászlóról gyűlölettel beszélt, egyszer arról írt, hogy felesége most már letépné Marton nemi szervét, ha ilyen helyzetbe kerülne. Most viszont megdöbbentő módon mentegeti a Katona József Színházat, nyilván munkát vár még a színháztól. Hiszen korábban kapott tőlük. Feltűnő az is, hogy Gothárról megpróbálja elhitetni, hogy „mindössze” annyit tett, hogy fogdosta a színésznőket. Holott ennél is sokkal durvább dolog történt, erre utal a Katona József Színház első közleménye is, és az Origo információi is erről szólnak.