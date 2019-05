Ritka Puccini-darabot tűzött programjára az Opera

Az Edgar egy középkori flandriai falu történetét dolgozza fel.

Puccini második operáját Hector Lopez Mendoza, Balga Gabriella, Fodor Beatrix, Haja Zsolt és Kovács István főszereplésével mutatja be a Magyar Állami Operaház 2019. június 1-jén a kőbányai Eiffel Műhelyházban. A világszerte ritkán hallható darabot Tulassay Ádám állította színpadra, az Opera együtteseit Szennai Kálmán vezényli a népszerű szerző minden operáját felvonultató PucciniFeszten.

Az Edgar Alfred de Musset 19. századi francia drámaíró kevéssé ismert La Coupe et les lèvres című verses színpadi műve nyomán dolgozza fel egy középkori flandriai falu történetét, ahol a címszereplő két beszédes nevű ifjú hölgy, a tisztaéletű és őt őszintén szerető Fidelia és a kívülálló, vad, tüzes Tigrana iránti vonzalma között őrlődik. A megbotránkozó közösség haragját maga mögött hagyva Edgar és Tigrana először távozik a faluból, majd férfi a dekadens élettől megcsömörlötten katonának áll, hogy később ravatala mellett derüljön fény arra, ki maradt igazán a végsőkig hűséges az elhunythoz.

A Tannhäuserből és a Carmenből is ihletet merítő, kevésbé sikerült librettó is okozhatta, hogy bemutatásakor a közönség nem fogadta lelkesen a darabot és az a későbbi átdolgozások után sem lett a nemzetközi operarepertoár része. Ezzel együtt a mű már az érett Puccini több szerzői stílusjegyét is magán viseli, egyes elemei a Toscában is visszacsengenek, a darab gyászindulóját pedig a zeneszerző halálakor az életmű sikeréhez nagyban hozzájáruló karmester, Toscanini vezényelte.

A berlini Hanns Eisler Zeneművészeti Főiskolán frissen végzett Tulassay Ádám első kőszínházi rendezésében az eredeti közeget átértelmezve kívánta megtalálni az opera ma is érvényes lényegét. „Ez egy olyan férfi története, aki nem találja a helyét abban a közösségben, ahol felnő. Amikor elmegy onnan, rászakad a szabadság, amivel nem nagyon tud mit kezdeni, mert a szabadság felelősséggel is jár. Ezt viseli nehezen, és ezért próbál visszatérni az előző életébe” – fogalmaz a rendező. A modern látványvilághoz Cziegler Balázs díszletei és Szelei Mónika jelmezei járulnak hozzá.

A 2019. június 1-én és 6-án látható Edgar címszerepét a Hector Lopez Mendoza énekli, a további szerepekben Balga Gabriella (Tigrana), Fodor Beatrix (Fidelia), Haja Zsolt (Frank) és Kovács István (Gualtiero) hallható. Az Opera Zenekarát, Énekkarát és Gyermekkarát a két estén Szennai Kálmán vezényli.