Paul Anka koncertjén vett részt Orbán Viktor

Közös kép is készült róluk.

You Are My Destiny – ezzel a címmel posztolt fényképet a közösségi oldalaira Orbán Viktor miniszterelnök. A legendás énekes, Paul Anka leghíresebb slágerének a címe ez, a fotón éppen őt hallgatja feleségével, Lévai Anikóval és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel a Budapest Kongresszusi Központban – írja az Origo. A koncertet az amerikai függetlenség napja alkalmából rendezett ünnepség keretein belül tartották meg.

A most 77 éves énekes alig 15 éves volt, amikor első dalával Amerika-szerte népszerű lett. Több mint hatvanéves karrierje során számos nagyszerű slágerrel járult hozzá a világ zenei életének gazdagabbá tételéhez. Az énekes július 17-én lép majd fel a budapesti Papp László Sportarénában.