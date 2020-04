Pályázatot hirdet a Hagyományok Háza

Jelentkezési határidő: 2020. május 20., éjfél.

A Hagyományok Háza Most van időm alkotni! címmel hirdet népi kézművesek számára pályázatot. A kezdeményezésről Péter Szidónia, az Intézmény kézműves osztályának vezetője ad bővebb tájékoztatást.

„Az ismert helyzetben hallgatóinknak, alkotóinknak és kézműveseinknek élete az otthonmaradással megváltozott. A Hagyományok Háza gyakorlatilag felfüggesztette az őket érintő aktív tevékenységét, így partnereinknek jelentős – alkotásra fordítható – ideje szabadult fel. Most van időm alkotni! – Több leszel, ha alkotsz felhívás egy szükség szülte lehetőség – áll a közleményben.

Hozzátették – Elképzelésünk szerint nemcsak az elkészült tárgyakat, hanem az alkotási folyamat dokumentációját is kérjük a pályázóktól. Ezáltal bepillanthatunk az alkotó műhelyébe, s mestermunkájához leírást is igénylünk. Úgy véljük, hogy ez az idő tökéletesen alkalmas arra, hogy egy korábban dédelgetett tervüket megvalósítsák, vagy egy már megkezdett, de valamilyen okból félretett darabot befejezhessenek.

Minden kézművesnek van egy kis szekretere, vagy kosara, ahová a még megmunkálandó félkész műveiket rejtik. Más esetben a gondolataik között – tudat alatt, felett – őriznek ötleteket, amelyeket korábbi tanulmányi útjaik, vagy a Hagyományok Háza programjai ültettek el bennük. Ezek az ideák most szárba szökkenhetnek és kiteljesedhetnek. A történetekkel kiegészülve pedig kerek és egész lesz egy tárgy, s a munkamenet – írják,

Egyszersmind reméljük, hogy e körülmények jegyében kicsit más tárgyak készülhetnek, az időbőség az alkotók megújulását is szolgálja, s különösen kreatív megoldásokra sarkallja őket. Örömünkre szolgálna, ha a családtagok is összefognának, és akár több mesterségbeli tudás is találkozhatna egy pályázaton belül.

Kívánjuk, hogy használják elmélyülésre az időt, nyúljanak vissza a gyökerekhez, teremtsenek hidat korábbi ideáik, s a jelen között. A pályamunkák ezáltal egy különösen egyedi időszak lenyomatai lehetnek, így a munkafolyamat leírásával és a kapcsolódó történetekkel kiegészített alkotások később az oktatást is szolgálhatják.”- fejeződik be a felhívás.

Információk: https://hagyomanyokhaza.hu/hu/node/4541